Decoder multifunzione: il più venduto a -36%

Sei pronto per il nuovo digitale terrestre? No? Tranquillo, non serve cambiare televisore: basta un decoder DVB-T2. Oggi il modello della categoria più venduto su Amazon è proposto con uno sconto del 36% sul prezzo di listino. Un vero affare, così da poter continuare a ricevere tutti i canali anche dopo il passaggio alla nuova tecnologia.

Decoder digitale terrestre: il più venduto è in offerta

Pienamente compatibile con tutti gli standard più recenti, inclusi HEVC Main 10, H.265 e MPEG-4, offre alcune funzionalità avanzate che vanno oltre la sintonizzazione. Le vedremo a breve, intanto eccolo insieme al telecomando in dotazione. Nella confezione è incluso anche il cavo HDMI per il trasferimento del segnale in Full HD. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Come si legge nella scheda del prodotto, connettendo un adattatore WiFi (non compreso) alla porta USB è possibile accedere a Internet ed effettuare lo streaming dei video da YouTube. Ancora, all’occorrenza diventa un media player per la riproduzione dei contenuti multimediali e un registratore per salvare i programmi su pendrive o dischi fissi esterni, così da poterli vedere con calma in un secondo momento.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il decoder DVB-T2 di Leelbox al prezzo finale di soli 23,79 euro invece di 36,99 euro come da listino. Un’ottima occasione per chi ha in casa un televisore che non supporta in automatico il passaggio al nuovo digitale terrestre.

