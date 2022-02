Decoder multifunzione (player, WiFi) in SCONTO

Non a caso, è il decoder DVB-T2 più venduto su Amazon: FENNER GX1 offre molto di più rispetto alla semplice sintonizzazione del televisore sui canali del nuovo digitale terrestre. Oggi lo trovi su Amazon con uno sconto del 17% sul prezzo di listino che lo rende un vero affare.

FENNER GX1: il decoder più venduto è in offerta

Si tratta di un modello multifunzione con pieno supporto alla risoluzione Full HD che all’occorrenza può trasformarsi in un media player per la riproduzione di video, musica e fotografie salvati su una pendrive o un disco fisso esterno connesso alla porta USB. Collegando un adattatore WiFi (non incluso) allo stesso slot è inoltre possibile accedere ai filmati in streaming su YouTube e alle previsioni meteo. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Come si legge nella scheda del prodotto, il telecomando è in dotazione e non mancano funzionalità per il controllo parentale utili ai genitori. Ovviamente, è garantito il pieno supporto a tutti gli standard del nuovo digitale terrestre come come HEVC Main 10 e H.265.

In questo momento, FENNER GX1 è acquistabile su Amazon al prezzo finale di soli 24,90 euro, con spedizione gratuita in un giorno per gli abbonati Prime. Se lo compri subito, domani il decoder DVB-T2 sarà a casa tua.