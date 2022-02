Xiaomi Mi Smart Band 6: offerta da mettere al polso

Il dispositivo indossabile più venduto sul mercato, oggi torna in offerta su Amazon: stiamo parlando di Xiaomi Mi Smart Band 6, acquistabile approfittando di uno sconto del 22% sul prezzo di listino. Un prodotto che non ha bisogno di presentazione, capace di conquistare milioni di utenti grazie al suo design e alle funzionalità incluse.

Mi Smart Band 6 in sconto su Amazon (anche NFC)

Oltre che effettuare il mirroring delle notifiche da smartphone (la connessione avviene tramite Blutooth) sul display AMOLED da 1,56 pollici integra il supporto per 30 modalità di allenamento differenti, il tracciamento SpO2, il monitoraggio del battito cardiaco e tante altre caratteristiche: l’elenco completo nella scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di metterti al polso Xiaomi Mi Smart Band 6 al prezzo finale di soli 34,99 euro, approfittando dell’offerta Amazon e con spedizione gratuita a domicilio in un giorno.

In sconto del 20% anche la versione con modulo NFC utile per effettuare pagamenti in mobilità. Due ottime occasioni per prendersi cura del proprio benessere in modo smart.