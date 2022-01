Decoder, player e registratore: all-in-one (PREZZACCIO)

Non cambiare televisore, non serve: tutto ciò di cui hai bisogno per farti trovare pronto all'appuntamento con il nuovo digitale terrestre è un decoder DVB-T2. Qui è dove ti segnaliamo il modello EMOS EM190-L, proposto da Amazon a un prezzo davvero economico. A renderlo parecchio interessante è la sua natura multifunzione, da vero e proprio all-in-one.

Digitale terrestre: decoder, player e registratore, tutto in uno

Oltre a sintonizzare la TV su tutti i canali con pieno supporto alla risoluzione Full HD e ai nuovi standard, grazie alla porta USB in dotazione è in grado di trasformarsi all'occorrenza in un lettore multimediale per riprodurre film, musica e fotografie. Non è finita qui: può diventare un registratore e salvare su chiavetta o disco fisso esterno i tuoi programmi preferiti (cinema, serie, show, documentari o partite), così da poterli vedere con calma quando hai tempo. Gli altri dettagli nella descrizione completa.

Fornito in dotazione il telecomando con tasti grandi e semplice da utilizzare. Ancora, come si legge nella scheda del prodotto, tra le caratteristiche figurano il menu intuitivo in 22 lingue (italiano compreso), la guida, il time-shift e il controllo parentale.

Oggi il decoder DVB-T2 di EMOS (modello EM190-L) è proposto su Amazon al prezzo di soli 23,90 euro. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un giorno per gli abbonati Prime: se lo acquisti oggi, domani sarà collegato al tuo televisore.