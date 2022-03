Decoder TV multifunzione a prezzo stracciato (19,99€)

Non serve cambiare televisore per ricevere i canali del nuovo digitale terrestre: ti basta un decoder DVB-T2. Qui è dove ti segnaliamo la possibilità di acquistarne uno multifunzione al prezzo di soli 19,99 euro e con spedizione gratuita: costa meno (e fa di più) di quelli che trovi nei cestoni dei supermercati.

Decoder, lettore, registratore e streaming: tutto in uno

Proposto dal marchio Leelbox, è semplice da installare e utilizzare. Non si limita a garantire la piena compatibilità con tutti gli standard più recenti (HEVC Main10, H.265, MPEG-4 ecc.), ma fa molto di più: può diventare un vero e proprio centro per l’intrattenimento. Ogni operazione si può controllare dal telecomando universale 2-in-1 fornito in dotazione. Tutti i dettagli nella scheda del prodotto.

Dunque, cosa fa in più degli altri modelli? All’occorrenza può diventare un lettore multimediale riproducendo film, musica e fotografie o un registratore per salvare le trasmissioni e vederle con calma in un secondo momento, semplicemente connettendo una chiavetta o un disco fisso esterno alla porta USB. Può inoltre eseguire lo streaming video da YouTube con un adattatore WiFi (non incluso) o sfruttando lo slot Ethernet sul retro. Ordinalo subito per approfittare dell’occasione.

In questo momento hai la possibilità di comprare il decoder DVB-T2 multifunzione di Leelbox per il nuovo digitale terrestre al prezzo di soli 19,99 euro invece di 29,99 euro come da listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un giorno per gli abbonati Prime: se lo compri subito, domani sarà da te e collegato al tuo televisore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.