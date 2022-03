Orto urbano: questo smart garden è per te (SCONTO)

Hai mai pensato a coltivare direttamente le piantine e le verdure che mangerai? Dedicarsi alla creazione di un orto urbano è alla portata di tutti e l’inizio della primavera è il momento migliore dell’anno per farlo. Ne scriviamo oggi su queste pagine per segnalare lo smart garden Clizia proposto in forte sconto su Amazon.

Lo smart garden per l’orto urbano è in offerta

Può essere descritto come una serra idroponica con sistema per l’irrigazione automatica e che impiega la vermiculite come substrato per favorire la crescita in modo biologico e sostenibile. È automatico anche l’impianto di illuminazione, con una luce LED che si accende per 16 ore al giorno rimanendo spenta nelle altre 8. Ordinalo subito per non lasciarti sfuggire l’offerta.

È possibile utilizzare qualsiasi seme, ad esempio quelli per le piante aromatiche. Una volta germogliate, le piantine possono essere trasferite in un vaso più grande per iniziare un nuovo ciclo di raccolto. E siccome anche l’occhio vuole la sua parte, i più attenti al design possono scegliere tra le colorazioni Bianco e Nero, la spesa non cambia.

Qui sotto sono riportate le semplici istruzioni, da seguire per iniziare subito a coltivare piantine e verdure in casa. Sono pensate per facilitare il compito anche a chi non ha esattamente il pollice verde. Puoi consultare tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Lo smart garden Clizia di amazWOW è oggi in vendita su Amazon al prezzo finale di soli 66 euro con disponibilità immediata e consegna gratuita in un giorno: se lo compri ora, domani sarà a casa tua e ti potrai subito dedicare alla creazione del tuo orto urbano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.