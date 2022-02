Decoder con WiFi, media player e registratore (SCONTO)

Non chiamatelo decoder: quello di Leelbox protagonista oggi di una ghiotta offerta Amazon con il 30% di sconto sul prezzo di listino è molto di più. Come primo valore aggiunto citiamo la presenza nella confezione di un adattatore WiFi che gli permette di accedere a Internet e per vedere in streaming i video di YouTube.

Il decoder di Leelbox: molto più del digitale terrestre

Come si legge nella scheda del prodotto, all’occorrenza si trasforma in un media player per la riproduzione dei contenuti multimediali (film, episodi delle serie TV, musica e fotografie) salvati su una pendrive o un disco fisso collegati alla porta USB. Allo stesso modo, può diventare un registratore e salvare su una memoria esterna le proprie trasmissioni preferite.

Ah, quasi ce ne dimenticavamo: trattandosi di un decoder di tipo DVB-T2 riceve tutti i canali del nuovo digitale terrestre con supporto alle tecnologie e agli standard più recenti, da HEVC Main 10 a H.265 e MPEG-4. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Oggi il bundle che include il decoder DVB-T2 di Leelbox, un cavo HDMI, il telecomando 2-in-1, l’adattatore WiFi e il manuale di istruzioni è in offerta su Amazon al prezzo di soli 27,99 euro invece di 39,99 euro come da listino. Allo sconto del 30% si aggiunge la spedizione gratuita per gli abbonati Prime.