Mini PC (Core i5), PREZZO STRACCIATO con il coupon

Adatto a supportare la produttività di tutti i giorni, in smart working da casa oppure in ufficio, CHUWI CoreBox è un Mini PC dotato della potenza di calcolo necessaria per gestire con disinvoltura qualsiasi applicativo. Oggi può essere tuo al prezzo minimo di sempre, grazie all’offerta Amazon che permette di acquistarlo approfittando di un coupon sconto da 80 euro.

CHUWI CoreBox: il Mini PC a prezzo stracciato

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche e alle caratteristiche che rendono il dispositivo adatto alla produttività e a molto altro: processore Intel Core i5-8259U, GPU Intel Iris Graphics 655, 16 GB di RAM DDR4, SSD M.2 da 512 GB per l’archiviazione dei dati, WiFi, Bluetooth, due uscite video HDMI con supporto al 4K per le configurazioni multi-monitor, quattro porte USB 3.0, slot Ethernet e due jack audio. Altri dettagli nella descrizione completa.

CHUWI CoreBox è fornito con il sistema operativo Windows 10 preinstallato, come si legge nella scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di allungare le mani su questo Mini PC, potente e compatto (‎17x16x7 centimetri) al prezzo finale di soli 439 euro invece di 519 euro come da listino. La disponibilità è immediata, così come la consegna a domicilio con spedizione gratuita gestita dalla logistica di Amazon. Se approfitti subito dell’offerta, domani sarà sulla tua scrivania.