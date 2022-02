SanDisk Ultra Dual Drive Go 64GB a soli 13 euro: nuovo minimo storico!

Sapevi che non sei costretto a passare dal computer per liberare lo spazio dai tuoi dispositivi mobili? Una pendrive come la SanDisk Ultra Dual Drive Go 64GB è tutto ciò che ti serve per trasferire documenti, foto o video dallo smartphone direttamente ad una memoria esterna con un costo inferiore a 15 euro.

Pendrive SanDisk Ultra Drive Go 64GB: caratteristiche tecniche

La soluzione di SanDisk è una delle migliori in assoluto sul mercato per affidabilità e funzionalità. La pendrive è realizzata completamente in metallo per garantire la massima robustezza e durabilità. È dotata di una doppia interfaccia, protette da un coperchio ruotabile che salvaguarda una delle due quando non è in utilizzo. Da un lato, infatti, è presente la USB Type-A per il collegamento al computer, mentre dall’altro lato possiede l’interfaccia USB Type-C per la connessione ai dispositivi mobili e MacBook. La capacità da 64GB garantisce una discreta quantità di spazio per archiviare centinaia di foto, video, musica o qualsiasi altro file.

La specifica sfruttata da entrambe le interfacce è quella USB 3.1 Gen1 che garantisce una velocità di trasferimento fino a 150MB/s. La chiavetta è ovviamente retrocompatibile con i precedenti standard, inevitabilmente sacrificando parte delle prestazioni. Una delle feature più interessanti, però, è la compatibilità con l’app SanDisk Memory Zone. Questa consente di gestire in maniera semplice e rapida la memoria ed effettuare velocemente i backup. Potrai, inoltre, calendarizzare questi ultimi in modo che vengano effettuati automaticamente al collegamento della chiavetta. In sostanza, una soluzione pratica ed efficiente anche per l’utilizzo professionale.

Grazie ad uno sconto di addirittura il 41%, la SanDisk Ultra Dual Drive Go 64GB è disponibile a soli 13,56 euro su Amazon con spedizione Prime.