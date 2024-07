Deepfake: attenzione alle truffe che rubano l'identità

La tecnologia può essere tanto comoda quanto spietata. Sfruttata per scopi nobili è un vero aiuto quotidiano. Infatti oggi possiamo fare tante cose in meno tempo o svolgere attività in modi che prima sembravano impensabili. Tuttavia, quando è utilizzata per scopi discutibili e/o pericolosi diventa una vera spina nella carne. In questi giorni si stanno diffondendo pericolose truffe che sfruttano la tecnica del deepfake.

In sintesi, si tratta di sintesi di immagini, basate sull’intelligenza artificiale, che sovrappongono contenuti esistenti per generare foto, video e audio. Questo metodo può diventare estremamente pericoloso perché con una serie di file è possibile generare un video con protagonista una persona che non ha mai partecipato a quel video. Quindi è chiaro che chiunque può farle fare o farle dire la qualsiasi senza il suo consenso.

Il problema è che la tecnica deepfake genera contenuti che sembrano reali. I truffatori li sfruttano per spingere la vittima a fidarsi e agire. Proprio in questi giorni la Banca d’Italia ha segnalato un video, realizzato con questa tecnica, che riproduce immagine e voce di Fabio Panetta, Governatore della Banca d’Italia. Ecco il comunicato ufficiale:

La Banca d’Italia informa che continuano a essere diffusi in rete video, realizzati con tecniche di deepfake, che in maniera artificiosa riproducono l’immagine e la voce del Governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta al fine di veicolare e rendere credibili messaggi non veritieri con intenti fraudolenti.

Nessuno di questi video è stato autorizzato.

Deepfake non ruba solo l’identità

La tecnica del deepfake non ruba solo l’identità di qualcuno, ma mette in serio pericolo chi crede in ciò che sta vedendo. Sempre più spesso, come nel caso della Banca d’Italia, vengono realizzati video o immagini per promuovere servizi di trading, shopping online e altro che in realtà nascondono vere e proprie truffe. Come puoi difenderti?

Diffida sempre di un video se non è stato inviato da pagine ufficiali. Evita di seguire le istruzioni menzionate nel video. Non condividere video di cui non sei sicuro della fonte.

In conclusione, è sempre bene pensare prima di agire online. Pubblicità fraudolente sfruttano sempre più mezzi e strumenti a proprio vantaggio per adescare più utenti possibili. Queste tecniche cercano di generare la fiducia delle vittime proponendo esperienze inventate di personaggi famosi. In questo periodo è bene anche prestare attenzione alle truffe quando si prenota una vacanza online.