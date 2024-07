Prenota la tua vacanza online senza cadere vittima delle truffe

Risparmia prenotando la tua vacanza online senza però cadere vittima delle truffe. Esistono alcuni accorgimenti che ti permetteranno di evitare certi pericoli che non sono solo preoccupazioni ma fatti concreti. Infatti, secondo un report della Polizia Postale riguardante il 2023, è emerso un aumento dei tentativi di truffa online in Italia. Si tratta di una crescita del 6% dal 2022. Una recente comunicazione di Airbnb, noto portale per organizzare il proprio soggiorno in B&B, appartamenti, strutture ricettive e case vacanze, è emerso quanto dichiarato:

Sono invece 2.500 i siti di phishing individuati e bloccati da Airbnb solamente negli ultimi 12 mesi. Anche se nate e cresciute nell’era digitale, le nuove generazioni sono meno attente quando si tratta di sicurezza online. Secondo Consumerismo, 1 italiano su 5 dichiara di aver subìto almeno una truffa mentre faceva acquisti in rete, percentuale che sale al 33,1% nella fascia d’età 25-34 anni: ciò significa che 1 giovane su 3 è caduto nelle “trappole” dell’e-commerce.

Una situazione che obbliga tutti a prestare particolare attenzione e sfruttare tutti i consigli e le tecniche volte a proteggere da possibili truffe quando si prenota una vacanza online. Valentina Reino, responsabile delle relazioni istituzionali di Airbnb Italia ha spiegato in un comunicato stampa ufficiale proprio in merito a questo argomento:

Ci troviamo nel pieno del periodo delle prenotazioni; questa iniziativa vuole aiutare le persone a capire quali siano i campanelli d’allarme da cogliere e le buone pratiche da adottare. Quando si tratta di prenotare su Airbnb, incoraggiamo i nostri ospiti a comunicare, prenotare e pagare solo sulla piattaforma, dove le transazioni sono sicure e possono contare anche su AirCover, il nostro programma assicurativo a tutela di host e ospiti. La grandissima parte dei tentativi di raggiro avviene infatti fuori dal nostro sito.

Consigli pratici per prenotare la vacanza online difendendosi dalle truffe

Esistono alcuni consigli molto pratici che permettono di prenotare comunque la propria vacanza online proteggendosi e difendendosi dalle truffe di cybercriminali e criminali esperti. Airbnb ha stilato un elenco di consigli che vogliamo riportarvi in questo articolo così da poterli mettere in pratica tutti insieme ed evitare raggiri e trappole pericolose: