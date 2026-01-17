 Deepfake di Grok: diffida per xAI dalla California
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Deepfake di Grok: diffida per xAI dalla California

Il Procuratore Generale della California ha ordinato a xAI di bloccare immediatamente la generazione e diffusione dei deepfake sessuali di persone reali.
Deepfake di Grok: diffida per xAI dalla California
Business AI
Il Procuratore Generale della California ha ordinato a xAI di bloccare immediatamente la generazione e diffusione dei deepfake sessuali di persone reali.
Google AI Studio

Dopo aver annunciato l’avvio di un’indagine nei confronti di xAI, il Procuratore Generale della California (Rob Bonta) ha inviato all’azienda di Elon Musk una lettera di diffida (cease and desist) per chiedere di bloccare immediatamente la generazione dei deepfake con Grok.

Nuove restrizioni poco chiare

Come è noto da oltre due settimane, Grok permette di “spogliare” donne e bambini presenti nelle immagini pubblicate su X o caricate dagli utenti. In molti casi ha generato immagini sessualmente esplicite non consensuali. Il Procuratore Generale della California ha avviato un’indagine perché la creazione, distribuzione e pubblicazione di materiale pedopornografico è vietato dalle leggi locali.

X ha risposto alle critiche bloccando la generazione dei deepfake di persone reali sul social network, mentre la generazione delle immagini è accessibile solo agli abbonati Premium. Queste restrizioni non si applicano però all’app Grok e alla versione web. In pratica è una soluzione parziale che non risolve nulla.

Come evidenzia il Procuratore della California, le restrizioni annunciate da X non sono chiare. Pertanto ha inviato una lettera di diffida a xAI (azienda che sviluppa Grok) per chiedere di bloccare immediatamente la creazione e divulgazione di materiale digitalizzato a sfondo sessuale che ritragga la persona senza il suo consenso, l’uso degli strumenti che permettono la creazione e la pubblicazione di materiale digitalizzato sessualmente esplicito di maggiorenni e minorenni.

L’azienda di Elon Musk deve fornire una conferma entro le ore 17:00 del 20 gennaio. Per tali violazioni sono previste conseguenze civili (sanzioni) e penali (carcere).

Fonte: California Attorney General

Pubblicato il 17 gen 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Pubblicità su ChatGPT, annunci per utenti gratis e ChatGPT Go

Pubblicità su ChatGPT, annunci per utenti gratis e ChatGPT Go
Veo 3.1 su Workspace per generare video AI da prompt e immagini

Veo 3.1 su Workspace per generare video AI da prompt e immagini
ChatGPT Go, OpenAI lancia abbonamento economico (con ads)

ChatGPT Go, OpenAI lancia abbonamento economico (con ads)
Accordo Apple-Google facilitato da OpenAI?

Accordo Apple-Google facilitato da OpenAI?
Pubblicità su ChatGPT, annunci per utenti gratis e ChatGPT Go

Pubblicità su ChatGPT, annunci per utenti gratis e ChatGPT Go
Veo 3.1 su Workspace per generare video AI da prompt e immagini

Veo 3.1 su Workspace per generare video AI da prompt e immagini
ChatGPT Go, OpenAI lancia abbonamento economico (con ads)

ChatGPT Go, OpenAI lancia abbonamento economico (con ads)
Accordo Apple-Google facilitato da OpenAI?

Accordo Apple-Google facilitato da OpenAI?
Luca Colantuoni
Pubblicato il
17 gen 2026
Link copiato negli appunti