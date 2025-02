DeepSeek: ban dai dispositivi governativi negli USA?

Dopo le diverse notizie sull’invio dei dati a server che si trovano in Cina, molti paesi hanno iniziato a bloccare l’accesso al chatbot di DeepSeek. Due politici statunitensi presenteranno una proposta di legge per il ban dai dispositivi governativi. Tale divieto è già stato introdotto in Australia.

DeepSeek farà la fine di TikTok?

DeepSeek è diventata in poco tempo una delle startup più popolari del mondo, grazie al suo modello R1 che “ragiona” in modo simile ai modelli o1 e o3 di OpenAI. Il codice è disponibile a tutti (open source) e il suo addestramento è costato meno di 6 milioni di dollari.

Nell’informativa sulla privacy è scritto chiaramente che i dati degli utenti sono inviati a server cinesi. Il Garante della privacy italiano ha bloccato il trattamento dei dati da parte dell’azienda (l’app non è più disponibile sugli store di Apple e Google). I ricercatori di Feroot Security hanno scoperto che i dati di login degli utenti statunitensi sono inviati a China Mobile, operatore telefonico controllato dal governo cinese.

Due deputati (il repubblicano Darin LaHood e il democratico Josh Gottheimer) hanno quindi deciso di presentare una proposta di legge per vietare l’uso dell’app di DeepSeek sui dispositivi governativi.

Questa dovrebbe essere una decisione ovvia in termini di azioni che dovremmo intraprendere immediatamente per impedire al nostro nemico di ottenere informazioni dal nostro governo. In nessun caso possiamo consentire al Partito Comunista Cinese di ottenere dati governativi o personali sensibili.

Gli eventi recenti sono simili a quelli che hanno riguardato TikTok. L’uso dell’app era stata vietata dal Congresso nel 2022. Successivamente è stata approvata la legge che impone la vendita (attualmente in sospeso per 75 giorni). DeepSeek riceverà probabilmente lo stesso “trattamento”.

Un senatore repubblicano ha addirittura proposto fino a 20 anni di prigione per l’uso del chatbot di DeepSeek. In tal caso sono interessati anche i comuni cittadini.