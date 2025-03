DeepSeek sotto stretta sorveglianza del governo cinese, perché?

Dopo l’improvvisa ascesa a gennaio, grazie al lancio del suo modello AI R1, DeepSeek si ritrova ora a fare i conti con una stretta sorveglianza governativa.

La Cina tiene sotto controllo DeepSeek: passaporti dei dipendenti trattenuti e investitori passati al setaccio

Secondo The Information, alcuni dipendenti di DeepSeek non possono più viaggiare liberamente all’estero. Il motivo? L’azienda madre, il fondo speculativo High-Flyer, starebbe trattenendo i loro passaporti. Non solo: anche gli investitori interessati a finanziare la startup dovranno passare al vaglio del governo cinese.

Una svolta che non sorprende più di tanto, visto che già qualche settimana fa Pechino aveva “caldamente consigliato” ai ricercatori e imprenditori dell’AI di evitare trasferte negli Stati Uniti. Il timore? Che preziosi segreti commerciali potessero finire nelle mani del rivale a stelle e strisce.

Ma perché tanto interesse per DeepSeek? Semplice: la Cina vede nella giovane azienda un potenziale campione nazionale dell’AI, capace di proiettare il Paese in testa alla corsa globale per il primato tecnologico. Una corsa in cui Pechino non vuole certo arrivare seconda, soprattutto dopo gli exploit di realtà americane come OpenAI e Anthropic.

DeepSeek resterà indipendente o dovrà allinearsi?

Ecco allora che il governo cinese mette le mani sulla promettente startup, per assicurarsi che segua la “retta via” e resti fedele alla causa. Una mossa che fa riflettere sulle ambizioni hi-tech del gigante asiatico, ma anche sui rischi di un controllo statale troppo invasivo sull’innovazione.

Riuscirà DeepSeek a mantenere l’indipendenza e la libertà dovrà piegarsi alle direttive di Pechino, magari sacrificando parte della sua visione originaria?