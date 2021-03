Deliveroo verso la quotazione alla Borsa di Londra

Deliveroo ha annunciato che si quoterà alla borsa di Londra. Il mondo del delivery cerca così di investire sul proprio futuro, attirando investitori e cercando di radicare la grande crescita di volumi e di penetrazione registrati nel corso del 2020.

La conferma è giunta dal CEO Will Shu, accompagnata da una descrizione sul ruolo sempre più centrale che il delivery sta assumendo nel Regno Unito:

Deliveroo è nata a Londra. Qui è dove ho fondato il gruppo ed effettuato la prima spedizione. Londra è un gran posto per vivere, lavorare e mangiare. Ecco perché sono orgoglioso di poter approdare alla quotazione qui. Deliveroo vuole essere la definitiva food company, mettendo a disposizione degli utenti la miglior scelta possibile di cibo e dando ai ristoranti nuove opportunità per far crescere il proprio business.