Delivery Hero e Glovo: indagine antitrust per cartello

La Commissione europea ha avviato un’indagine antitrust per verificare se Delivey Hero e Glovo hanno violato le regole sulle concorrenza attraverso la creazione di un cartello nel settore della consegna online di cibo, generi alimentari e altri beni di consumo quotidiano. Non c’è nessuna scadenza per il procedimento, in quanto la durata dipende da molteplici fattori.

Accordi anticoncorrenziali tra Delivery Hero e Glovo

Glovo è un’azienda spagnola che svolge il servizio di delivery in oltre 1.300 città di 25 paesi. Delivery Hero è un’azienda tedesca che opera nello stesso settore in 70 paesi. Quest’ultima aveva una quota di minoranza in Glovo da luglio 2018, ma quattro anni dopo ha acquisito il controllo con una quota del 94%.

L’indagine antitrust avviata oggi è conseguenza delle ispezioni effettuate a giugno 2022 e novembre 2023 presso le sedi delle due società. Secondo la Commissione europea, prima dell’acquisizione, Delivery Hero e Glovo hanno concordato l’assegnazione dei mercati geografici e condiviso informazioni commercialmente sensibili (ad esempio su strategie commerciali, prezzi, capacità, costi, caratteristiche del prodotto).

La Commissione ipotizza inoltre che le due società hanno sottoscritto un accordo per non rubarsi i dipendenti a vicenda. Queste pratiche potrebbero essere state facilitate dalla quota di minoranza di Delivery Hero in Glovo. Se confermati, i suddetti comportamenti sono vietati dalle regole UE sulla concorrenza. Tali cartelli hanno conseguenze negative anche su scelta e prezzi finali.

L’indagine è la prima avviata dalla Commissione sugli accordi che limitano il numero e la qualità delle opportunità per i lavoratori. Non c’è un termine per il procedimento, in quanto dipenderà dalla complessità e dalla collaborazione da parte delle due società.