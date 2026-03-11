Dell 15 in super sconto: il laptop a 449 euro per la Festa di Amazon

C’è il laptop Dell 15 in forte sconto a soli 449 euro tra le migliori promozioni di oggi su Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera. Il marchio non ha certo bisogno di presentazioni e il comparto hardware in dotazione rende il computer adatto anche alla produttività di tutti i giorni. Approfittane finché sei in tempo: rimarrà disponibile fino a esaurimento scorte e farà gola a molti.

Solo 449 euro per il laptop Dell 15: l’offerta

Ha preinstallato il sistema operativo Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft e integra il processore Intel Core i5-1334U affiancato dal chip grafico Intel UHD, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB. L’esperienza ruota attorno al display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate da 120 Hz circondato da cornici sottili. A questo si aggiungono connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth, webcam con microfono, porte USB-C e USB-A, uscita HDMI, altoparlanti, ampio touchpad, tastiera QWERTY italiana e batteria con autonomia elevata. Trovi altre informazioni nella scheda completa del portatile.

Il forte sconto rispetto al listino ufficiale è applicato in automatico e porta il laptop Dell 15 al prezzo finale di soli 449 euro, nella configurazione appena descritta. Amazon si occupa direttamente di vendita e spedizione con la consegna gratis entro domani direttamente a casa tua se lo ordini subito.

L’e-commerce continua a celebrare la bella stagione ormai alle porte con la Festa delle Offerte di Primavera. Entra nella sezione dell’iniziativa per scoprire le promozioni più interessanti di oggi. In queste pagine stiamo mettendo in evidenza una selezione limitata di quelle più convenienti tra hardware, elettronica di consumo, dispositivi intelligenti per la casa e articoli per il gaming.