Dell annuncia i nuovi XPS 13, XPS 13 Plus e XPS 13 2-in-1

Dell ha annunciato un nuovo XPS 13, laptop 2-in-1 destinato alla quota di mercato oggi concentrata sul duopolio iPad/Surface. Il dispositivo ha molto in comune con il dispositivo Microsoft, aggiungendo una nuova soluzione a disposizione degli appassionati della linea XPS.

Dell XPS 13 2-in-1

La tastiera è opzionale e rappresenta una soluzione terza rispetto a quanto immaginato ad Apple per gli iPad e da Microsoft per i Surface. Si tratta in ogni caso di un accessorio reversibile, in grado di fungere sia da keyboard che da cover, diventando inoltre stallo di supporto per avere una miglior posizione di visione e interazione con il display. Come sempre, benché si tratti di una soluzione opzionale, nei fatti è necessario averla per poter godere davvero delle piene potenzialità del device.

Anche nelle linee il nuovo XPS 13 ha molto in comune con i Surface, dei quali condivide anzitutto il sistema operativo Windows. A differenza rispetto ai Surface, però. ha la penna inclusa e la possibilità di assicurarla con attacco magnetico sul lato lungo del device.

I modelli disponibili mettono a disposizione chip Intel di 12esima generazione i5 o i7 con 8 o 16GB di RAM ed SSD fino a 1TB. Il display ha ratio 3:2 con ottima definizione 2880×1920 e contrasto 1800:1.

Il prezzo di lancio non è ancora stato annunciato, né la data entro cui sarà disponibile o su quali mercati farà esordio. L’ipotesi è quella per cui fascia di mercato di riferimento sarà quella del Surface Pro 8, dispositivo che gode però di un’identità ormai forte e di scontistica tale da donargli un vantaggio relativo rispetto al nuovo sfidante made in Dell.

Non solo 2-in-1

Al fianco del nuovo 2-in-1, Dell ha annunciato altresì un rinnovato XPS 13 e la relativa versione “Plus“: si tratta di due laptop reingegnerizzati rispetto al passato, con una particolare attenzione all’aumento dell’autonomia, ad una buona gestione della dissipazione ed alla leggerezza complessiva del dispositivo.

Si parte in questo caso da 999 dollari per una famiglia XPS che vuol essere più completa per ogni tipo di esigenza professionale e di studio. In questo caso, a fronte di soluzioni Intel i5 o i7, sono disponibili tagli di RAM da 8, 16 o 32GB e memoria da 512GB o 1TB. Due le colorazioni disponibili: grigia o l’originale ed elegante “Umber”.

