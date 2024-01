Dell annuncia nuovi monitor curvi UltraSharp

Dell ha annunciato due nuovi monitor curvi per creatori di contenuti, ingegneri e altri utenti che necessitano di un’ampia area di visualizzazione. Si tratta degli UltraSharp 40 Curved Thunderbolt Hub Monitor (U4025QW) e UltraSharp 34 Curved Thunderbolt Hub Monitor (U3425WE) con pannello IPS. Verranno mostrati al CES 2024 di Las Vegas e arriveranno sul mercato a fine febbraio.

Monitor curvi UltraSharp da 40 e 34 pollici

Come si deduce dal nome, il Dell UltraSharp 40 ha una diagonale di 40 pollici (39,7 pollici per la precisione), risoluzione 5K (5120×2160 pixel) e refresh rate di 120 Hz. È il primo monitor di questa dimensione a ricevere la certificazione cinque stelle di TUV Rheinland per il comfort degli occhi.

Grazie alla tecnologia IPS Black Panel, il monitor offre colori fedeli e un contrasto elevato. Il sensore integrato modifica automaticamente la luminosità e la temperatura colore in base alla luce ambientale. La tecnologia ComfortView Plus riduce invece l’emissione di luce blu. Ha inoltre ricevuto la certificazione VESA DisplayHDR 600 e supporta il 99% dello spazio colore DCI-P3 (per la calibrazione è possibile usare il software Dell Color Management).

Sul retro ci sono porte Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort, USB e RJ-45 (2,5 Gigabit Ethernet). Altre tre porte USB (due Type-C e una Type-A) sono accessibili frontalmente tramite un sistema pop-up, come si vede nel video.

Simili caratteristiche sono disponibili anche per il Dell UltraSharp 34. Il monitor ha una diagonale di 34 pollici e una risoluzione WQHD (3440×1440 pixel). I prezzi base sono 2.399,99 dollari (40 pollici) e 1.019,99 dollari (34 pollici). Entrambi saranno in vendita dal 27 febbraio.