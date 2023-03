Dell lancia il suo primo laptop Windows 11 ARM, e che prezzo!

Dell torna alla carica con un nuovo computer portatile molto peculiare: qualche giorno fa il marchio statunitense ha lanciato sul mercato un inedito Inspiron 14 con chip Snapdragon, ed è il primo laptop Windows 11 ARM del brand. Vediamo le specifiche tecniche e, soprattutto, il prezzo particolarmente competitivo al quale il dispositivo viene proposto.

Alla scoperta del nuovo Dell Inspiron 14

Il computer portatile in questione si propone con un vantaggio chiave: il chip Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 consente di raggiungere 16 ore di utilizzo con una singola carica, data l’eccellente ottimizzazione dei consumi e la limitata richiesta di risorse da parte dell’hardware. Per questa ragione, il sistema operativo è Windows 11 Home in modalità S, che concede quasi esclusivamente l’uso di app disponibili su Microsoft Store.

Sotto la scocca, oltre al chipset Qualcomm basato su architettura ARM, si trovano 8 GB di memoria RAM e 256 GB di archiviazione in SSD. Il display è invece un LED Full HD da 14 pollici con trattamento antiriflesso.

Lato connettività notiamo due porte USB-C, una USB-A, un jack per cuffie e un lettore di schede MicroSD, con supporto a Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. Insomma, non ci saranno problemi nel collegare qualsiasi altro dispositivo. Inoltre, si tratta di un laptop fanless.

Coloro che non apprezzeranno la soluzione ARM alla luce della sua potenza, però, potranno optare per un AMD Ryzen 7 5825U o un Intel Core i7-1255U di dodicesima generazione, più potenti – ma anche più costosi.

Prezzi e disponibilità

Il Dell Inspiron 14 in questione giunge pertanto nei negozi statunitensi a 499 dollari per la versione con Snapdragon, mentre sale a 550 dollari con la CPU AMD e a 650 dollari con la soluzione Intel. Al momento della scrittura della notizia non sappiamo se l’azienda provvederà al rilascio del laptop in Europa, ma consigliamo di monitorare il sito ufficiale per eventuali novità in quanti si tratta di uno dei notebook con processore Qualcomm più convenienti al mondo.