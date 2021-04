Dell Latitude 7320 Detachable: sfida al Surface Pro

Dell ha annunciato un nuovo notebook con tastiera staccabile che entra in diretta competizione con il Surface Pro 7+. Il Latitude 7320 Detachable è infatti un dispositivo di fascia alta con processori Intel Core di undicesima generazione, modem LTE e diverse funzionalità aziendali. È già in vendita negli Stati Uniti. Al momento non ci sono informazioni sulla distribuzione in Italia.

Dell Latitude 7320 Detachable: specifiche e prezzo

Il Latitude 7320 Detachable possiede un telaio in alluminio spazzolato e uno schermo da 13 pollici, protetto dal Gorilla Glass 6 DX, con risoluzione di 1920×1280 pixel e funzionalità ComfortView Plus (riduzione della luce blu). Il dispositivo può essere utilizzato come un tablet oppure come un notebook collegando la tastiera. In entrambi i casi è possibile sfruttare la Active Pen che viene ricaricata automaticamente quando appoggiata nell’alloggiamento dedicato sulla tastiera.

La dotazione hardware comprende i processori Intel Core di undicesima generazione (fino al Core i7-1180G7), fino a 32 GB di RAM LPDDR4X-4267 e SSD PCIe NVMe M.2 fino a 1 TB. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.1 e LTE. Sono inoltre presenti due fotocamere da 8 e 5 megapixel, due porte USB Type-C (Thunderbolt), lettore di impronte digitali e batteria da 40 Whr con ricarica rapida ExpressCharge (80% in 60 minuti).

La funzionalità ExpressSign-in sfrutta la fotocamera IR e Windows Hello per rilevare la presenza dell’utente e sbloccare/bloccare il dispositivo. Il sistema operativo è Windows 10 Pro. Il prezzo base del Latitude 7320 Detachable è 1.549 dollari.