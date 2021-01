Lo smart working per molti ha cambiato il modo di lavorare e l’adozione di nuovi strumenti è accompagnata dall’insorgere di nuove esigenze: lo sanno bene i produttori del mercato PC e lo sa bene Dell che oggi annuncia una nuova gamma di monitor destinati esplicitamente a un’utenza business, con caratteristiche studiate per andare incontro alle necessita manifestate dai professionisti.

I nuovi monitor Dell per i professionisti

Partiamo con il modello C2422HE (Dell 24 Video Conferencing Monitor), C2722DE (Dell 27 Video Conferencing Monitor) e C3422WE (Dell 34 Curved Video Conferencing Monitor), quest’ultimo come si può intuire e vedere dall’immagine qui sotto con pannello curvo: sono i primi dispositivi al mondo della categoria certificati per l’impiego di Microsoft Teams. È sufficiente premere un pulsante dedicato alla piattaforma per avviare una riunione o unirsi a una in corso, facendo spuntare la webcam IR da 5 megapixel a scomparsa integrata sulla parte superiore che supporta l’autenticazione biometrica di Windows Hello e il riconoscimento delle gesture per interagire con Cortana. Non mancano nemmeno altoparlanti stereo da 5 megapixel e un microfono con cancellazione automatica del rumore. Fa parte della scheda tecnica anche la tecnologia ComfortView Plus che si occupa di ridurre la luce blu emessa per non affaticare gli occhi.

La carrellata delle novità prosegue con U4021QW (Dell UltraSharp 40 Curved WUHD Monitor), il primo da 40 pollici con pannello curvo e risoluzione WUHD pari a 5120×2160 pixel. Il produttore lo descrive come la scelta ideale per i creatori di contenuti e per chi si occupa dell’analisi dei dati. Tra le feature anche uno slot Ethernet e uno Thunderbolt 3.

U3821DW (Dell UltraSharp 38 Curved USB-C Hub Monitor) offre invece un pannello con risoluzione WQHD+ pari a 3840×1600 pixel e altoparlanti da 9 W.

Ancora, U2422HE (Dell UltraSharp 24 USB-C Hub Monitor) e U2722DE (Dell UltraSharp 27 USB-C Hub Monitor) sono ideali per le configurazioni multi-screen grazie al design edge-to edge in cui i bordi vengono quasi totalmente eliminati.

C6522QT (Dell 65 4K Interactive Touch Monitor) e C5522QT (Dell 55 4K Interactive Touch Monitor) fanno invece della loro superficie touchscreen con tecnologia InGlass il loro punto di forza.

Di seguito una galleria di immagini per i più importanti modelli presentati.

Chiudiamo con un’immagine che riepiloga la data di lancio a livello globale dei prodotti annunciati oggi da Dell e il loro prezzo espresso in dollari.