Alpha5: un primo sguardo alla DeLorean elettrica

A inizio aprile è stato annunciato l’arrivo di un’auto elettrica a marchio DeLorean, fissando la data della presentazione per il 18 agosto. A quanto pare, per saperne di più non dovremo attendere così tanto: un live streaming dedicato andrà in scena questa notte, quando in Italia saranno le sei del mattino. Sarà possibile seguirlo in diretta sulla pagine del sito ufficiale. Lì, sarà svelato tutto a proposito della Alpha5.

Il veicolo costituirà l’erede spirituale della DMC-12, protagonista assoluta nella trilogia cinematigrafica di Ritorno al Futuro e prodotta solo in 9.000 esemplari. Allora la progettazione fu curata da Giorgetto Giugiaro e anche questa volta non mancherà il tocco tricolore, grazie alla collaborazione siglata con Italdesign.

DeLorean Alpha 5: l’auto elettrica sta per arrivare

Si tratterà di una coupé dallo stile sportivo e con le iconiche porte ad ali di gabbiano. I dettagli tecnici non sono ancora stati confermati, ma a bordo di quello che è indicato come Base Performance Model dovrebbe trovar posto una batteria da 100+ kWh in grado di assicurare un’autonomia da 480 Km circa con una sola ricarica. Queste le parole di Troy Beetz, Chief Marketing Officer di DeLorean Motor Company.

Alpha5 è la rappresentazione degli ultimi 40 anni di DeLorean. Ci siamo assunti un’enorme responsabilità garantendo di onorare la storia del marchio DeLorean, ma un’altra ancor più grande consiste nel curare il suo sviluppo futuro. Penso che abbiamo fatto entrambe le cose con Alpha5.

La velocità massima dovrebbe essere limitata elettricamente a 250 Km/h, con un’accelerazione 0-60 mph in 2,99 secondi. In allegato a questo articolo alcune delle prime immagini trapelate. Nessuna informazione in merito a prezzo e modalità di commercializzazione.

Va sottolineato che l’attuale DeLorean Motor Company è stata fondata nel 1995 e, nonostante il mantenimento del nome, non è la stessa società fondata da John DeLorean vent’anni prima (e andata in bancarotta nel 1982). Ha sede in Texas ed è stata in passato attiva nel recuperare e restaurare quelle messe in circolazione all’inizio degli anni ’80.

