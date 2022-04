La nuova DeLorean: ritorno all'elettrico

Dopo anni di rumor e anticipazioni solo accennate, la DeLorean elettrica sta finalmente per diventare una realtà. Grande Giove! Accadrà quest’anno. L’annuncio è giunto direttamente dalla DeLorean Motor Company, fissando per l’estate la presentazione ufficiale del veicolo. La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella di giovedì 18 agosto (del 2022, si intende).

DeLorean, un’auto elettrica per tornare al futuro

È doveroso mettere subito nero su bianco che si tratterà di una concept car. Sono ben pochi i dettagli resi noti finora, ma c’è un’immagine, quella riportata in allegato a questo articolo. Si sa inoltre che saranno mantenute le porte ad ali di gabbiano come sulla DeLorean DMC-12 protagonista nella trilogia Ritorno al Futuro tra un salto temporale e l’altro.

Per essere chiari, nonostante il mantenimento del nome, DeLorean Motor Company non è la stessa società che ha prodotto il modello scelto da Robert Zemeckis per le sue pellicole. Con sede in Texas, quella attuale ha ereditato il marchio e maturato un’esperienza nel recuperare e restaurare quelle messe in circolazione all’inizio degli anni ’80. Riportiamo in forma tradotta le parole del CMO Troy Beetz.

L’entusiasmo sta salendo come le porte della nostra iconica sport car, stiamo per svelare il prototipo di nuova generazione.

Tornando alla nuova auto elettrica, verrà mostrata per la prima volta in occasione dell’evento Awards Ramp al Pebble Beach Concours d’Elegance in California. Coinvolta nel progetto anche la nostrana Italdesign.

Let’s clear things up a bit. The next generation of DeLorean is coming into focus August 18, 2022.

For more information read the press release here: https://t.co/kYyAqVyZyV #DeLorean #DeloreanEVolved #firstlook pic.twitter.com/0vE3ZNxCy1 — Italdesign (@italdesign) April 4, 2022

Al momento non sono disponibili né informazioni in merito alla commercializzazione né dettagli sul prezzo. Da chiarire anche tutto ciò che riguarda prestazioni e autonomia. Di certo, in termini di design non mancherà di far discutere: tutto ciò che sappiamo ora è che le luci posteriori disposte su tre righe sono davvero particolari e che la carrozzeria dovrebbe mantenere l’alternanza tra il grigio e il nero del modello originale datato 1981.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.