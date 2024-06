Delta Chat, come trasformare le email in un messaggio in stile chat

Delta Chat, un’applicazione disponibile sia per Android che per iPhone, offre la possibilità di trasformare le email in una forma di comunicazione più simile a una chat. L’applicazione permette di visualizzare le email in maniera più pratica e intuitiva, rendendo l’esperienza di conversazione via email simile a quella offerta da piattaforme come Telegram e WhatsApp. Delta Chat, basata sul protocollo IMAP, non presenta limiti apparenti. Infatti, consente di comunicare con qualsiasi utente che possieda un indirizzo di posta elettronica. Un modo veloce per trasformare le email in chat, rendendo la comunicazione più fluida e immediata. Ecco come ottimizzare l’utilizzo di Delta Chat sul proprio dispositivo mobile e quali informazioni sono necessarie dal proprio provider

Come trasformare un’email in un messaggio

Delta Chat è un’applicazione innovativa e interessante che, in pochi passaggi, permette di ottenere un’interfaccia diversa per le proprie email. Per approfondire, Delta Chat non solo offre la possibilità di trasformare le email in messaggi, ma va oltre la semplice gestione del testo. Infatti, l’applicazione supporta anche l’invio e la ricezione di immagini, video e altri tipi di allegati, arricchendo così l’esperienza di comunicazione. Questo dettaglio è importante, perché rende visibili nel messaggio tutti gli allegati delle email.

Inoltre, le diverse funzioni di Delta Chat permettono anche di gestire la qualità degli allegati. Per impostazione predefinita, gli allegati vengono ottimizzati per una dimensione ridotta, ma è possibile scegliere di modificarla e procedere con gli originali. Nella pratica, per sfruttare questa applicazione e collegare la propria posta elettronica è possibile utilizzare quasi qualsiasi account email, o quasi.

Infatti, in alcuni casi, alcuni provider di posta elettronica potrebbero non essere compatibili con l’accesso a Delta Chat. Proprio per questo, per utilizzare Delta Chat, oltre a comprendere ogni funzione, è necessario capire come accedere all’applicazione e verificare la compatibilità con il provider. Infatti, per sfruttare appieno Delta Chat, non basta semplicemente scaricare l’applicazione. È necessario disporre di datti aggiuntivi, oltre account e password, per accedere.

Come recuperare le informazione Delta Chat in base al proprio provider

Delta Chat è un’applicazione che può essere scaricata dallo store di riferimento del proprio dispositivo mobile, sia esso Google Play o App Store. Dopodiché, una volta scaricata l’app e aver selezionato dalla home “Accedi al tuo account e-mail” ci sono due modi per accedere: nel primo caso, dopo aver inserito i dati nei campi appositi “Indirizzo Email” e “Password”, riferiti ai dati esistenti dell’email. Se viene trovato un auto configurazione del dominio, le informazioni avanzate verranno compilate in automatico e basterà procedere su “Login”. Nel secondo caso, sarà necessario recuperare i dati del provider e procedere in autonomia inserendoli su “Avanzate”.

Nel caso specifico in cui le impostazioni aggiuntive non vengono caricate automaticamente, sarà necessario fare un passaggio preliminare e ricercare i dati necessari per compilare i campi avanzati. Per conoscere le impostazioni IMAP del proprio provider, è necessario seguire questi passaggi:

Accedere alla lista di GitHub;

Selezionare il provider;

Visualizzare le specifiche tecniche;

Copiare e salvare i dati relativi al server, la porta IMAP, il server SMTP e la porta SMTP.

Una volta ottenuti questi dati, è possibile ritornare alla configurazione dell’app Delta Chat e completare la procedura di accesso.

Come accedere in autonomia su Delta Chat

Una volta recuperati i dati necessari è possibile tornare all’applicazione Delta Chat e compilare i campi mancanti. Questo si può fare procedendo alla sezione “Avanzate” e inserire, nella schermata che si aprirà, i dati appena recuperati.

Oltre le informazioni più specifiche come la porta IMAP, sarà necessario inserire il nome utente IMAP, l’username completo con il dominio, il nome utente SMTP (sempre l’intero username) e la password SMTP, che corrisponde alla password personale. Nel dettaglio, i campi da completare nella sezione “Avanzate” in ordine sono:

Nome utente IMAP;

Server IMAP;

Porta IMAP;

Nome utente SMTP;

Password SMTP;

Server SMTP;

Porta SMTP;

Per gli altri campi presenti nell’applicazione, non è necessario inserire alcuna informazione. Concludendo la procedura con il login, se tutti i dati inseriti sono accurati, si avrà accesso alla propria email in un formato nuovo. L’esperienza sarà paragonabile a quella di utilizzare un’app di messaggistica.

Delta Chat: le sue funzioni

L’utilizzo di Delta Chat è intuitivo e l’interfaccia risulta molto simile a quella delle comuni applicazioni di messaggistica. Infatti, è possibile visualizzare le chat in arrivo e utilizzare le funzioni per inviare messaggi e note vocali. Inoltre, Delta Chat permette di salvare foto e testi. Un aspetto importante da sottolineare è che tutte le comunicazioni su Delta Chat sono crittografate end-to-end, garantendo così la privacy e la sicurezza delle conversazioni.

Tuttavia, è importante notare che esistono dei limiti per alcuni provider. Limiti visibile sull’elenco dei provider disponibile sul sito ufficiale di Delta Chat. Ad esempio, alcuni provider gratuiti impongono un limite al numero di email che possono essere inviate in un giorno, il che potrebbe limitare significativamente l’utilizzo dell’applicazione.

Come aggiungere una persona su Delta Chat

Per aggiungere una persona su Delta Chat, è possibile procedere inviando un codice QR. Questo passaggio è necessario quando si utilizza un profilo chat basato su Chatmail. Dopo aver scambiato le chiavi di crittografia, si può chattare come se si fosse in una chat tradizionale, con la differenza significativa che ogni email inviata e ricevuta è crittografata end-to-end, rendendola illeggibile per il provider e non solo.

Oltre al codice QR, nel caso di un profilo di chat con un indirizzo email classico, è possibile creare manualmente un contatto se si è in possesso dell’indirizzo email e inviare loro un messaggio, anche se il destinatario non utilizza Delta Chat. Successivamente, si può procedere come con su una classica applicazione di messaggistica, inviando messaggi di testo, foto, audio, video, note vocali, proprio come su WhatsApp, ma in realtà si tratta della propria email.

Inoltre, Delta Chat offre una serie di funzionalità per trasformare l’esperienza di utilizzo della propria email, che potrebbero sembrare familiari a chi già utilizza altre applicazioni di messaggistica. Ad esempio, è possibile creare dei gruppi o ancora utilizzare i bot, similmente a quanto possibile su Telegram.

I vantaggi di scaricare Delta Chat

In sintesi, Delta Chat è un’applicazione rivoluzionaria che, una volta superata la fase di accesso, offre un’ampia varietà di funzionalità, tra cui l’innovativa possibilità di convertire le email in messaggi di chat. Tuttavia, questa non è l’unica caratteristica positiva di Delta Chat, che offre molto altro come:

Profili chat anonimi con server Chatmail veloci;

Notifiche push istantanee per dispositivi iOS e Android;

Supporto pervasivo per multi-profilo e multi-dispositivo su tutte le piattaforme.;

App web interattive nelle chat per giochi e collaborazione;

Crittografia end-to-end per garantire la sicurezza delle comunicazioni;

Software libero e open source, sia per l’applicazione che per il server.

Tutto questo, posiziona Delta Chat come un potente strumento di comunicazione che combina funzionalità avanzate con la facilità d’uso e la sicurezza. Ricordando che, Delta Chat non ha un server e i dati inseriti resteranno salvati nel proprio dispositivo.