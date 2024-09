Delta: l'emulatore per iOS supporta il multiplayer

L’emulatore di giochi Delta per iOS, recentemente divenuto compatibile anche con iPadOS, si appresta a fare spazio a un’altra interessante novità che di certo verrà particolarmente apprezzata dai più: il supporto al multiplayer online per i giochi Nintendo DS.

Delta: multiplayer online per i giochi Nintendo DS

L’annuncio è stato dato dallo sviluppatore Riley Testut su Threads, mediante la pubblicazione di un post con cui ha spiegato che il nuovo aggiornamento dell’emulatore porterà in dote la possibilità di giocare online a Mario Kart DS.

Parlando con la redazione di The Verge, lo stesso Testut ha fornito maggiori dettagli, affermando che la feature si basa sul supporto online di melonDS, che si collega ai server Nintendo di terze parti come Kaeru, Wimmfi, AltWFC e simil.

“Ciò significa che tutti gli oltre 10 milioni di utenti Delta saranno in grado di connettersi ad altri utenti Delta e utenti su dispositivi reali che utilizzano questi server Nintendo WFC di terze parti” ha continuato lo sviluppatore. Il team di Delta non ha però intenzione di ospitare il proprio server, per cui il multiplayer online sarà gratuito quando sarà disponibile per tutti.

Da tenere presente che inizialmente l’opzione sarà disponibile in anteprima sulla versione beta di Delta e solo per gli abbonati a Patreon, ma successivamente approderà sui dispositivi di tutti gli utenti che hanno installato l’emulatore. Allo stato attuale non è stata ancora comunicata una data di lancio pubblica.

Ricordiamo che l’emulatore di giochi Delta è uno tra i migliori disponibili per iPhone da quando Apple ha aperto i suoi device alla possibilità di accettare contenuti di questo tipo.