L'emulatore Delta è disponibile pure per iPad

L’emulatore di giochi Delta, uno tra i migliori disponibili per iPhone da quando Apple ha aperto i suoi device alla possibilità di accettare contenuti di questo tipo, si aggiorna alla versione 1.6 e diventa compatibile anche con iPad, espandendo quindi la sua portata e le possibilità di gioco per gli utenti.

Delta anche su iPadOS

Sin dal suo debutto su iOS, Delta è stato un vero e proprio successo. L’emulatore, infatti, ha conquistato tantissimi utenti grazie alla possibilità di giocare a titoli classici originariamente disponibili su NES, SNES, N64, Nintendo DS, Game Boy e Game Boy Advance.

Andando ora a supporta anche iPad, Delta consente agli utenti di sfruttare il display più grande del dispositivo, giocando a schermo intero. Inoltre, stati introdotte nuove skin per i controller, concepite specificamente per il tablet del colosso di Cupertino, e il supporto per finestre multiple in Stage Manager e Split View, con la possibilità di mettere in pausa i giochi quando si passa da una finestra all’altra.

L’aggiornamento include altresì il supporto per controller esterni, senza contare che i giochi emulati passano senza problemi tra iPhone e iPad, consentendo ai giocatori di continuare a giocare dal punto in cui avevano interrotto la propria partita.

Una delle novità più rilevanti è la rimozione della necessità di file BIOS, il che va a semplificare notevolmente il processo di configurazione. Viene riscontrato pure un miglioramento significativo delle prestazioni nei giochi per Nintendo DS.

Tra le altre novità che l’aggiornamento porta in dote vi sono varie gesture per i pulsanti del menu, offrendo opzioni di navigazione più intuitive, e l’aggiunta della funzione sperimentale denominata “Reverse Controller Skin Screens” che consente agli utenti di cambiare le schermate dei controller in tempo reale per una maggiore personalizzazione durante le session di gioco.