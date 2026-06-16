Ora puoi presentare una denuncia anche online e tramite l'app IO

Il lancio del servizio Denunce online (raggiungibile su denunceonline.poliziadistato.it e tra i Servizi dell’app IO) da parte della Polizia di Stato si inserisce nel percorso di digitalizzazione della PA. È disponibile in via sperimentale e permette ai cittadini di compilare e trasmettere una pre-denuncia che in alcuni casi dovrà poi comunque essere formalizzata entro le 48 ore successive presso un ufficio. L’appuntamento potrà essere fissato tramite la stessa piattaforma.

È disponibile il servizio Denunce online della Polizia

Attraverso questo nuovo sistema è possibile aprire una pratica direttamente dal proprio dispositivo, tempestivamente. Lo si può fare per furto, frode informatica, truffa, accesso abusivo a sistema informatico o telematico, indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento, diffamazione online. In questi casi sarà poi necessario presentarsi di persona.

Nella sua prima fase sperimentale, Denunce online è attivo presso alcuni commissariati, questure e centri. L’elenco completo è disponibile sul sito ufficiale (link a fondo articolo).

In tutta Italia, invece, il sistema può già essere utilizzato per una segnalazione di smarrimento di beni personali: cellulare, tablet, computer portatile, chiavi, denaro, passi di accesso al veicolo, carta d’identità cartacea o elettronica, contrassegno parcheggio invalidi, libretto o tessera postale, targa, bancomat e carta di credito. In questi casi non è richiesto di presentarsi fisicamente presso l’ufficio e il verbale protocollato sarà disponibile entro le successive 96 ore, all’interno dell’area personale sullo stesso portale.

Autenticazione con SPID e CIE, anche nell’app IO

Per autenticarsi è sufficiente utilizzare le proprie credenziali SPID o CIE (carta di identità elettronica), come oggi avviene per quasi tutti gli altri servizi della Pubblica Amministrazione.

Come scritto in apertura, Denunce online è raggiungibile anche attraverso l’app IO, nella sezione Servizi, cercando “Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Polizia di Stato”. Al momento si tratta comunque solo di un redirect verso il portale, non è possibile compilare e inviare la pre-denuncia direttamente nell’applicazione.