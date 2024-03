Deposito X Risparmio Libero: 4% annuo lordo senza vincoli

Banca Aidexa ha recentemente presentato una nuova soluzione finanziaria, il Conto Deposito X Risparmio Libero, che promette sia flessibilità sia sicurezza per i risparmiatori. Questo conto deposito offre un interessante tasso annuo lordo del 4% sulla giacenza, e non prevedere costi per apertura, gestione e chiusura. Una caratteristica distintiva di questo prodotto è la possibilità di ritirare le somme depositate in qualsiasi momento.

Protezione dei Depositi e Facilità d’Apertura Online

Un aspetto cruciale di questo conto è la sua sicurezza: è infatti protetto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), una garanzia fondamentale per chi cerca la tranquillità di sapere che i propri risparmi sono al sicuro. L’apertura del Conto Deposito X Risparmio Libero avviene interamente online, richiedendo soltanto un documento di riconoscimento valido, il codice fiscale e l’IBAN di un conto corrente di appoggio.

Flessibilità nei depositi e interessi trimestrali

Dopo l’apertura, i clienti possono versare ulteriori somme secondo le loro necessità, nel rispetto dei limiti di giacenza massima impostati dalla banca. Gli interessi maturati vengono accreditati trimestralmente, offrendo così una remunerazione periodica dei fondi depositati. Inoltre, i fondi possono essere prelevati in qualsiasi momento, a condizione che rimanga una giacenza minima di 1.000€ sul conto.

Opzione di Conto Deposito vincolato con rendimenti superiori

Per chi è alla ricerca di rendimenti più elevati, Banca Aidexa propone anche il Conto Deposito X Risparmio, un conto deposito vincolato che offre un tasso di rendimento lordo del 5%. In questo caso, gli interessi vengono accreditati al termine del periodo di vincolo, che varia da un minimo di 3 a un massimo di 36 mesi. Al termine del vincolo, il capitale e gli interessi maturati vengono trasferiti sul conto corrente del cliente, e la somma depositata può essere recuperata in anticipo con una richiesta effettuata attraverso l’area riservata del sito.

Supporto alle imprese

Banca Aidexa non si limita a offrire rendimenti interessanti ai suoi clienti. Attraverso i depositi ricevuti, la banca finanzia progetti di piccole e medie imprese italiane, contribuendo così al sostegno e alla crescita dell’economia del Paese.