Design iconico e performance top: il Nothing Phone (3a) a 279€ al Black Friday Amazon

Il Nothing Phone (3a) è uno smartphone decisamente iconico. Il suo design trasparente e le sue prestazioni top lo rendono un acquisto indimenticabile. Oggi lo trovi a un prezzo imperdibile su Amazon per il Black Friday. Non perdere altro tempo. Acquistalo adesso a soli 279 euro, invece di 349 euro. Un risparmio eccellente per questo gioiellino che ti regalerà fin da subito tante soddisfazioni.

Iniziamo col dirti che si tratta di un battery phone. Infatti, la sua batteria è decisamente potente e generosa. Si ricarica in pochi minuti e assicura un’autonomia per giorni. Dai test sono emerse 26 ore di YouTube, 11 ore di gaming PUBG, 24 ore di scorrimento su Instagram, 45 ore di chiamate vocali. Inoltre, dopo 1200 cicli di ricarica il livello della batteria rimane al di sopra del 90%. Con soli 20 minuti di ricarica hai energia per una giornata.

Inoltre, Nothing assicura un supporto software interessante: avrai aggiornamenti del sistema operativo garantiti per 3 anni e 6 anni di patch di sicurezza (si intende a partire dalla data di lancio del telefono). Sono anche inclusi aggiornamenti correttivi e funzionali. Tra le caratteristiche peculiari troviamo le notifiche LED dalla scocca trasparente con oltre 15 modalità accessibili.

A tutto ciò aggiungiamo un sistema di fotocamere professionale con integrazione di intelligenza artificiale, un processore potente in grado di supportare anche app e giochi energivori e un ampio display AMOLED Flessibile Full HD+. Tutto questo a un prezzo pazzesco. Scegli Nothing Phone (3a) su Amazon a soli 279 euro grazie al Black Friday.