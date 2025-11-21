 Design iconico e performance top: il Nothing Phone (3a) a 279€ al Black Friday Amazon
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Design iconico e performance top: il Nothing Phone (3a) a 279€ al Black Friday Amazon

Lo smartphone dal design iconico e trasparente con performance top è in promo al Black Friday Amazon: acquista il Nothing Phone (3)a a 279€.
Design iconico e performance top: il Nothing Phone (3a) a 279€ al Black Friday Amazon
Tecnologia Mobile
Lo smartphone dal design iconico e trasparente con performance top è in promo al Black Friday Amazon: acquista il Nothing Phone (3)a a 279€.

Il Nothing Phone (3a) è uno smartphone decisamente iconico. Il suo design trasparente e le sue prestazioni top lo rendono un acquisto indimenticabile. Oggi lo trovi a un prezzo imperdibile su Amazon per il Black Friday. Non perdere altro tempo. Acquistalo adesso a soli 279 euro, invece di 349 euro. Un risparmio eccellente per questo gioiellino che ti regalerà fin da subito tante soddisfazioni.

Acquista adesso Nothing Phone (3a)

Iniziamo col dirti che si tratta di un battery phone. Infatti, la sua batteria è decisamente potente e generosa. Si ricarica in pochi minuti e assicura un’autonomia per giorni. Dai test sono emerse 26 ore di YouTube, 11 ore di gaming PUBG, 24 ore di scorrimento su Instagram, 45 ore di chiamate vocali. Inoltre, dopo 1200 cicli di ricarica il livello della batteria rimane al di sopra del 90%. Con soli 20 minuti di ricarica hai energia per una giornata.

BlackFriday
Nothing Phone (3a) 128 GB - smartphone con fotocamera anteriora da 32 MP, Ultra zoom 30x, ricarica rapida a 50W e 6.77

Nothing Phone (3a) 128 GB – smartphone con fotocamera anteriora da 32 MP, Ultra zoom 30x, ricarica rapida a 50W e 6.77″ Display AMOLED flessibile FHD+ – Bianco

BlackFriday

279,00349,00€-20%

Vedi l’offerta

Inoltre, Nothing assicura un supporto software interessante: avrai aggiornamenti del sistema operativo garantiti per 3 anni e 6 anni di patch di sicurezza (si intende a partire dalla data di lancio del telefono). Sono anche inclusi aggiornamenti correttivi e funzionali. Tra le caratteristiche peculiari troviamo le notifiche LED dalla scocca trasparente con oltre 15 modalità accessibili.

{title}

Acquista adesso Nothing Phone (3a)

A tutto ciò aggiungiamo un sistema di fotocamere professionale con integrazione di intelligenza artificiale, un processore potente in grado di supportare anche app e giochi energivori e un ampio display AMOLED Flessibile Full HD+. Tutto questo a un prezzo pazzesco. Scegli Nothing Phone (3a) su Amazon a soli 279 euro grazie al Black Friday.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Tantissime idee regalo LEGO su eBay a prezzi sbriciolati

Tantissime idee regalo LEGO su eBay a prezzi sbriciolati
Samsung Galaxy Tab A11+: solo 209€ su Amazon per il Black Friday

Samsung Galaxy Tab A11+: solo 209€ su Amazon per il Black Friday
Sfrutta il Coupon eBay per acquistare i migliori prodotti Dyson in offerta

Sfrutta il Coupon eBay per acquistare i migliori prodotti Dyson in offerta
HUAWEI WATCH FIT 4, dal Black Friday al polso in un coupon

HUAWEI WATCH FIT 4, dal Black Friday al polso in un coupon
Tantissime idee regalo LEGO su eBay a prezzi sbriciolati

Tantissime idee regalo LEGO su eBay a prezzi sbriciolati
Samsung Galaxy Tab A11+: solo 209€ su Amazon per il Black Friday

Samsung Galaxy Tab A11+: solo 209€ su Amazon per il Black Friday
Sfrutta il Coupon eBay per acquistare i migliori prodotti Dyson in offerta

Sfrutta il Coupon eBay per acquistare i migliori prodotti Dyson in offerta
HUAWEI WATCH FIT 4, dal Black Friday al polso in un coupon

HUAWEI WATCH FIT 4, dal Black Friday al polso in un coupon
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
21 nov 2025
Link copiato negli appunti