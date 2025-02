Fan di Destruction Derby, questa è per voi Wreckfest PS5 in sconto

L’unica regola da seguire nel mondo di Wreckfest è infrangere le regole e superare i limiti . Uno dei titoli più folli e divertenti che abbiano mai fatto ingresso nel catalogo PS5 è in forte sconto su Amazon. Sviluppato dal team Bugbear Entertainment (già responsabile della serie FlatOut) e pubblicato da THQ Nordic, è consigliato anche e soprattutto ai nostalgici di quel capolavoro che fu Destruction Derby di Reflections/Psygnosis: lo spirito è quello, ma rivisitato in chiave moderna.

Wreckfest per PS5 in offerta è da avere assolutamente

Include gare da affrontare in singolo o multiplayer a bordo di veicoli di ogni tipo (è sufficiente dare uno sguardo all’immagine qui sotto per rendersene conto), condite da schianti epici, lotte testa a testa sulla linea del traguardo e nuovi modi di contorcere le lamiere. Le modalità sono tante, a partire da Sfida e Carriera. Ha inoltre un’infinità di aggiornamenti e di opzioni per la personalizzazione come i paraurti rinforzati, le roll-bar, i listelli laterali e molto altro ancora. Ogni elemento è mostrato su schermo con l’alta definizione del formato 4K, una vera e propria gioia per gli occhi. Trovi tutti gli altri dettagli che cerchi nella scheda del gioco.

L’offerta di oggi propone la versione PS5 di Wreckfest al prezzo scontato di soli 30 euro, con un forte sconto rispetto a quello del listino ufficiale. Il voto medio assegnato dalle recensioni di chi l’ha già provato è molto alto (4,6/5).

Si tratta del gioco nella sua copia fisica, da collezionare. Se hai un abbonamento Prime attivo per te c’è anche la consegna gratis: ordinalo subito per riceverlo già entro domani a casa tua, è venduto e spedito direttamente da Amazon.