DevToys: il coltellino svizzero per sviluppatori arriva su Linux

DevToys è una suite di funzionalità per la programmazione open-source molto conosciuta tra gli sviluppatori. In un’unica interfaccia raggruppa un gran numero di strumenti per categoria, che includono codificatori e decodificatori, formattatori, convertitori, generatori e molto altro. Il software è sempre stato disponibile solo per Windows e macOS, ma di recente si è finalmente aperto anche a Linux, con una nuova anteprima per la prossima versione 2.0.1.

DevToys: la suite per programmatori arriva anche su Linux

Rendendo DevToys disponibile anche per Linux, gli sviluppatori vengono incontro a una forte domanda da parte degli utenti che fanno uso di distribuzioni Linux. Tra gli strumenti inclusi nella suite, sono presenti un formattatore e validatore per JSON/YAML, regex tester, uno strumento per il confronto del testo, un decodificatore JWT, un generatore di hash, un codificatore/decodificatore per il Base64, oltre a un selettore e convertitore per i colori.

Con la versione 2.0.1 il software apporta diverse migliorie, tra cui una più ampia compatibilità della piattaforma e nuove funzionalità per migliorare l’esperienza utente complessiva. Gli sviluppatori possono ora integrare e creare plugin, in modo da rendere l’ecosistema fortemente personalizzabile.

DevToys ha anche semplificato il kit di sviluppo dell’estensione, in modo da eliminare la necessità di conoscere il linguaggio XAML per ampliare la base dei contributori al progetto. È poi stata rinnovata l’applicazione a riga di comando con diversi ambienti di sviluppo, consentendo anche l’utilizzo della suite all’interno di pipeline CI/CD.

La versione anteprima 2.0.1 migliora il tester regex aggiungendo il cheat sheet: ovvero un convertitore di date con supporto per valori di tempo personalizzati. La suite si arricchisce ulteriormente con un comparatore di elenchi, un tester di percorso per JSON, un generatore e lettore di codici QR e un convertitore JSON/CSV.

La nuova versione anteprima di DevToys è disponibile al download dal sito ufficiale. Su Ubuntu la procedura richiede di installare il file DEB.