DHL Express: sequestrati 47 milioni per frode fiscale

La Guardia di Finanza di Milano ha sequestrato 46,8 milioni di euro a DHL Express per presunta evasione fiscale e somministrazione illecita di manodopera. Il caso è simile a quello che riguarda Amazon Italia Transport e altre aziende operanti nel settore della logistica.

Evasione fiscale e contributiva

In base alle informazioni ottenute dal Sole 24 Ore, la Guardia di Finanza, i Carabinieri e funzionari dell’INPS hanno fatto visita alle sedi di DHL Express che si trovano a Milano, Pomezia e Salerno. Secondo la Procura di Milano, l’azienda tedesca non ha versato IVA e contributi, quindi è stato disposto il sequestro di 46,8 milioni di euro.

L’inchiesta sulla presunta frode fiscale tra il 2019 e il 2023 sarebbe avvenuta con l’emissione di fatture per operazioni inesistenti relative alla somministrazione di manodopera. In maniera simile al caso che riguarda Amazon Italia Transport, DHL Express avrebbe assunto manodopera attraverso finte cooperative o non in regola con versamenti fiscali e contributi INPS.

L’unità italiana di DHL Express avrebbe utilizzato intermediari (società filtro) per ottenere manodopera a basso costo dalle cooperative (società serbatoio) attraverso falsi contratti di appalto per la fornitura di servizi. Le accuse sono pertanto evasione fiscale e contributiva, concorrenza sleale e danni all’erario.

Oltre che sulla “transumanza” dei lavoratori da una società all’altra, la Procura di Milano indaga anche sullo sfruttamento dei lavoratori (caporalato). Come riporta Milano Finanza sono state scoperte 15 società in rapporti con DHL Express che hanno violato le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, omessa o irregolare formazione e informazione dei lavoratori e omessa sorveglianza sanitaria.