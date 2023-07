Dì addio agli hacker con Avira Free Antivirus

Cerchi un antivirus sicuro, economico ed efficiente? Al giorno d’oggi sono numerose le proposte che si trovano sul web ma prima di sceglierne uno è sempre bene conoscerne caratteristiche e funzionalità. Questo articolo è dedicato proprio alla sicurezza dei dispositivi che utilizziamo quando navighiamo online, dato che purtroppo gli attacchi sono sempre a portata di click. L’antivirus Avira non è il classico antivirus: ti spieghiamo subito il perchè.

La protezione dalle minacce si è evoluta per adattarsi meglio al tuo stile di vita digitale. Per questo motivo, Avira Free Security è dotato di una gamma articolata di funzioni: è in grado di proteggere te, i dati e i dispositivi da qualunque tipo di minaccia (comprese le vulnerabilità che si annidano nella tua macchina, come le password deboli o il software obsoleto).

Cosa desiderare di più?! Con Avira puoi utilizzare l’home banking, effettuare acquisti, giocare, navigare in rete, qualunque cosa desideri, puoi farla in sicurezza, senza doverti più preoccupare.

L’obiettivo di Avira è quello di tutelare i clienti e proprio per questo motivo non vende i i tuoi dati e non lo farà mai, né li condivide con terze parti come enti statali, Big Tech o network pubblicitari.

Con Avira puoi rimanere anonimo qualunque cosa tu faccia. Chi di noi non vorrebbe poter navigare senza lasciare traccia? La sorveglianza è ormai parte integrante della vita quotidiana, ma è arrivato il momento di riprendere il controllo dei tuoi dati. Le tracce che lasci online, gli acquisti che fai, la posizione in cui ti trovi, le tue ricerche, le password che usi: tutto viene tracciato da terzi. Avira mantiene tutto privato e solo per te, rendendoti invisibile online.

Cosa aspetti? Affidati alle funzionalità di Avira e continua a navigare in sicurezza come non hai mai fatto prima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.