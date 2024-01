Dì addio al freddo con il Plaid Elettrico di Imetec!

Sei in continua ricerca di nuovi modi per riscaldarti? Quello che ti proponiamo in quest’offerta è un morbido plaid elettrico targato Imetec. Grazie all’offerta a tempo limitato, potrai far tua questa particolare coperta per soli 79,08€ invece del prezzo originale di 99,99€. Si tratta di uno sconto davvero corposo da più di 20€.

Questa coperta elettrica di Imetec è una manna dal cielo

La sua innovativa tecnologia brevettata, denominata Adapto, si rivela un vero e proprio alleato nel fornire calore personalizzato su tutto il corpo, con un’attenzione particolare a mani e piedi. Il sistema Adapto si basa su un sofisticato sensore di temperatura integrato, capace di rilevare sia la temperatura corporea che quella dell’ambiente circostante. Grazie a queste informazioni, il plaid regola automaticamente la potenza di riscaldamento, garantendo un comfort ottimale e adattato alle esigenze individuali. Le due ampie tasche del plaid, rivestite in soffice peluche sherpa, offrono un’accogliente calore che avvolge mani e piedi come in un abbraccio. Una caratteristica particolarmente gradita a coloro che soffrono spesso di freddo alle estremità del corpo. Il tessuto tartan velvet, elegante e resistente, conferisce al plaid una qualità sia morbida che duratura. Con dimensioni di 150×110 cm, è perfetto per qualsiasi tipo di corporatura. Il comando digitale a LED facilita la gestione del plaid, permettendo di impostare la temperatura desiderata e il timer di autospegnimento. Il comando è removibile, rendendo agevole il processo di lavaggio del prodotto, poiché quest’ultimo è lavabile a mano o in lavatrice a 30°C. Questo plaid è dotato del sistema Electro Block, che offre protezione da sovratensioni e cortocircuiti. La funzione di autodiagnosi ad ogni accensione assicura un funzionamento sempre ottimale, garantendo una tranquillità d’uso. Acquista il plaid elettrico di Imetec! Acquista il plaid elettrico di Imetec come alleato contro il freddo invernale a soli 79,08€ grazie a questo sconto a tempo limitato!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.