Di4ri 2 è su Netflix: guarda le puntate con la nuova offerta Sky

È disponibile da oggi su Netflix Di4ri 2, la nuova stagione della serie TV adolescenziale prodotta da Netflix Italia e che adesso torna con altri episodi dopo il successo di pubblico riscontrato nei mesi scorsi.

Di4ri 2: di cosa parla la nuova stagione

Alla fine della prima stagione, abbiamo visto la 2°D mettere in atto una protesta audace per impedire la chiusura della loro scuola. Ma le sorprese non finiscono qui. Nella seconda stagione, il rapporto tra Pietro e Livia sembra attraversare una battuta d’arresto, mentre Paolo decide di seguire i consigli di Pietro e si riconnette con suo figlio. Daniele, invece, riceve una sorpresa inaspettata che lo costringe a imparare a lasciarsi andare.

La colonna sonora, con la canzone “Pastello bianco” dei Pinguini Tattici Nucleari, ci accompagna in questa straordinaria avventura, mentre il destino della scuola media rimane in bilico. Nel frattempo, i compagni di classe sono barricati nella loro aula e decidono di mostrare il loro spirito di ribellione appendendo uno striscione fuori dalla finestra con la scritta “Students first,” che significa “Gli studenti prima di tutto.” Tutto ciò mentre i loro genitori osservano la scena dal cortile, non del tutto soddisfatti di questa insolita protesta.

La seconda stagione di “Di4ri” promette di tenerti incollato allo schermo con nuove sfide, relazioni complicate e una trama avvincente che ti lascerà senza fiato. Non perdere l’opportunità di vivere questa esperienza unica e coinvolgente.

