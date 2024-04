Dichiara i tuoi asset digitali senza problemi

Come ogni anno in questo periodo, bisogna fare i conti con le scadenze stabilite dal Fisco per la dichiarazione dei redditi. Se possiedi asset digitali come quelli relativi al trading o alle criptovalute, puoi metterti in regola con Moneyviz: bastano 5 minuti. Avrai così la certezza di evitare gli errori tipici del fai-da-te che potrebbero costarti caro, senza perdite di tempo.

In regola con il Fisco: dichiara gli asset digitali con Moneyviz

Sono già migliaia i clienti che hanno scelto di affidarsi al servizio, gestendo complessivamente oltre 50 milioni di transazioni. Si tratta di una soluzione chiavi in mano dedicata a chi opera in regime dichiarativo e che prevede pochi passi: è sufficiente collegarsi al proprio broker o exchange, attendere il calcolo automaticoi della tassazione (sono sufficienti poche ore) e infine accedere al modello precompilato. Per saperne di più, dai uno sguardo al sito ufficiale.

È un software completamente online e Made in Italy. Garantisce la piena compatibilità con piattaforme di trading come eToro, Trading 212 e Interactive Brokers e per quelle che trattano le criptovalute. Riconosce più di 80.000 strumenti finanziari (inclusi quelli relativi ad azioni, ETF, fondi e CFD) quotati nei principali mercati a livello globale, ottenendo il loro controvalore associato al portafoglio tenendo conto della valutazione aggiornata su base giornaliera, attraverso i dati forniti da IEXCLOUD, Coingecko e CoinRanking solo per fare alcuni esempi.

Le sanzioni previste in caso di mancata o errata dichiarazione dei propri asset digitali sono elevate. Non correre rischi: scegli una realtà esperta come Moneyviz. Come già scritto, ti bastano 5 minuti e una spesa davvero contenuta, a partire da soli 39 euro con la modalità Self Service (le altre due opzioni sono Servito e VIP). Puoi iniziare gratuitamente, senza nemmeno inserire la carta di credito.