Con gran parte dell’Italia ancora in zona rossa per via dell’emergenza sanitaria, milioni di alunni (e di professionisti) si trovano a dover seguire le lezioni online della didattica a distanza (e le riunioni in smart working) da casa. Una webcam può trasformare un qualsiasi computer in una postazione da cui studiare (e lavorare) da remoto: qui ne proponiamo tra oggi in sconto su Amazon, quelle di Aukey, Wemiss e Tecknet, tutte con sensore 1080p e connessione via USB.

Webcam in offerta su Amazon: le migliori 3 di oggi

Partiamo da quella di Aukey che integra un microfono stereo con sistema di cancellazione del rumore e l’acquisizione di immagini con un framerate pari a 30 fps. È proposta oggi dallo store al prezzo di 33,06 euro.

Il secondo modello proposto è quello di Wemiss che tra le altre cose integra un cosiddetto privacy shutter ovvero uno sportellino da sovrapporre al sensore quando la webcam non è utilizzata, così da poter contare su un livello di protezione in più della propria sfera privata. È in sconto del 21% al prezzo di 23,79 euro.

L’ultimo dei dispositivi da segnalare è a marchio Tecknet e integra un sistema di illuminazione così da poter partecipare senza problemi a lezioni o riunioni anche da ambienti con una luce non ottimale. Approfittando del coupon da 15 euro lo si può portare a casa al prezzo di 24,99 euro.

Non sono sufficienti? È sufficiente dare uno sguardo al catalogo di Amazon per trovare nuove offerte aggiornate di continuo.