Dietrofront di Twitter: API gratuite per servizi emergenza

Twitter lo scorso aprile ha disattivato l’API gratuita, bloccando così diversi servizi particolarmente utili correlati a siti Web di notizie, ma anche di sicurezza, emergenza e correlate ai trasporti pubblici in tutto il mondo. L’interruzione di tale funzionalità ha costretto alcuni fornitori dei servizi in questione a lasciare la piattaforma cercando altri lidi ma, a quanto pare, essi potrebbero tornare indietro dopo che la piattaforma di Elon Musk ha confermato la possibilità di usare l’API gratuitamente per servizi governativi e pubblici che twittano avvisi meteorologici, aggiornamenti sui trasporti e notifiche di emergenza.

Twitter ripristina l’API gratuita, ma solo per certi servizi

Le ultime modifiche all’API sono risultate necessarie dopo che la Metropolitan Transportation Authority (MTA) ha abbandonato gli avvisi su autobus e treni in quanto “Twitter non è più affidabile”, incoraggiando i follower a registrarsi sul sito ufficiale per ricevere avvisi via SMS o e-mail. In risposta a questa “frecciatina”, il social dell’uccellino blu ha rivalutato la necessità di bloccare l’accesso gratuito alle API a realtà come MTA, o anche il National Weather Service (NWS) e la Bay Area Rapid Transit (BART) negli Stati Uniti.

One of the most important use cases for the Twitter API has always been public utility. Verified gov or publicly owned services who tweet weather alerts, transport updates and emergency notifications may use the API, for these critical purposes, for free. — Twitter Dev (@TwitterDev) May 2, 2023

Nel tweet pubblicato giusto ieri, 2 maggio 2023, si legge pertanto quanto segue:

“Uno dei casi d’uso più importanti per l’API di Twitter è sempre stata l’utilità pubblica. Account governativi verificati o servizi di proprietà pubblica che twittano avvisi meteo, aggiornamenti sui trasporti e notifiche di emergenza possono utilizzare l’API, per questi scopi critici, gratuitamente.”

In risposta a questo cambiamento, l’MTA ha pubblicato un tweet di apprezzamento per l’inversione di marcia di Twitter, confermando che rivaluterà le sue opzioni per gli avvisi dei servizi. Altri servizi interessati, tra cui il NWS, il servizio geologico degli Stati Uniti e il servizio forestale statunitense, hanno indicato agli utenti altri modi in cui gli utenti possono ricevere avvisi in tempo reale, ma non hanno mai lasciato la piattaforma, probabilmente per attendere una decisione come quella infine presa dalla società.