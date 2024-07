Difenditi contro tutte le minacce informatiche con la suite Surfshark

Surfshark è nota soprattutto per il suo servizio VPN con migliaia di server distribuiti nel mondo, ma non è il solo strumento offerto per la sicurezza dei dati, degli account e della privacy: c’è anche la suite One, oggi in sconto fino all’83%, che include tutto ciò di cui hai bisogno per difenderti dalle minacce informatiche di ogni tipo.

Surfshark One: i vantaggi della suite completa

Oltre alla Virtual Private Network già citata ci sono anche il blocco degli annunci e dei pop-up così da tenere fastidi e truffe lontani dalla navigazione, un generatore di dettagli da impiegare nelle registrazioni e quello per le email mascherate, gli avvisi sulle violazioni inoltrati in tempo reale, un report completo sui dati personali, un tool per la ricerca privata, la protezione antivirus attiva 24/7 che analizza i file scaricati, individua ed elimina malware, spyware e ogni altro codice maligno, quella per la webcam e la rimozione delle informazioni dai database online. Per tutti gli altri dettagli visita la pagina dedicata.

Come visibile qui sopra, nel caso dell’abbonamento annuale si arriva al 79% di sconto con 3 mesi extra in regalo. Scegliendo quello biennale, la promozione arriva invece addirittura all’83% di sconto.

La compatibilità è garantita per la quasi totalità dei dispositivi in circolazione, grazie alle applicazioni (in download dal sito ufficiale) per i sistemi operativi Windows, macOS, Linux, Android, iOS e Fire TV. Inoltre, c’è l’estensione per i browser Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge.

Ricapitolando, oggi puoi approfittare di uno sconto fino all’83% e attivare l’abbonamento alla suite One di Surfshark che includo tutto ciò di cui hai bisogno per la sicurezza dei tuoi dati e dei tuoi account, per difenderti dalle minacce informatiche. Grazie alla promozione in corso, ti costa solo 2,69 euro al mese, una spesa davvero irrisoria, considerando quanto offerto.