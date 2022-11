Digitale terrestre: 2 decoder mini stick a un prezzo pazzesco

Il 20 dicembre 2022 tutti i canali ancora in SD, Mpeg-2, verranno spenti sulla piattaforma del digitale terrestre. Se hai due televisori in casa da cambiare non buttarli. Acquista 2 Decoder Mini Stick Dcolor a soli 45,89 euro, invece di 59,99 euro. Si tratta di un’offerta pazzesca offerta da Amazon.

A parte il prezzo, che è favoloso, questo apparecchio merita una lode. Infatti, le sue dimensioni lo rendono particolarmente comodo da installare dietro qualsiasi televisore, scomparendo alla vista. Il sintonizzatore TV è comunque molto potente, garantendo buona ricezione anche quando il segnale è debole.

Digitale terrestre: 2 Decoder Mini Stick Dcolor a 45€

Prezzo estremamente vantaggioso per questi 2 Decoder Mini Stick Dcolor che paghi solo 45 euro. Accogli il digitale terrestre installandoli in modo facile e veloce. Collegali dietro il tuo televisore alla porta HDMI e inserisci l’antenna. Si tratta di un dispositivo davvero elegante per chi ha poco spazio o non vuole impattare sull’arredamento di casa con un box enorme e antiestetico.

Tra l’altro, Dcolor è un ottimo produttore di decoder. Il modello in offerta nel set da 2 pezzi è veramente performante. Dimensioni, tecnologia, software e ricezione canali: tutto è curato nei minimi particolari per offrirti il miglior intrattenimento possibile. Acquistali subito a soli 45,89 euro, invece di 59,99 euro, solo su Amazon.

