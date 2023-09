Digitale Terrestre 2023, ULTIMA CHIAMATA: Decoder Nokia a 19€

Il nuovo Digitale Terrestre 2023 sta arrivando in tutte le case italiane. Diventa sempre più urgente aggiornare il vecchio televisore ai nuovi standard trasmissivi. Oggi tutti i canali TV vengono trasmessi con codifica Mpeg4. Attendiamo ora l’attivazione della piattaforma DVB-T2 – HEVC Main 10. Come puoi adeguarti a questo cambiamento spendendo poco e salvando il tuo apparecchio ancora in buono stato? Semplice, acquista il Decoder Nokia a soli 19,90 euro, invece di 29,90 euro.

Grazie a questo dispositivo di ultimissima generazione, piccolo e compatto quindi facile da collocare, ottieni tutti i canali gratuiti nazionali e regionali disponibili nella tua zona. Si installa velocemente. Basta collegarlo a un normalissimo televisore dotato di presa HDMI e accenderlo. In pochi secondi, alla prima accensione, ti permette di avviare la ricerca automatica delle frequenze, elencando poi tutti i canali recuperati secondo la numerazione LCN Nazionale.

Digitale Terrestre 2023: con Nokia risolvi il problema

Hai problemi di ricezione dei canali TV con l’arrivo della codifica Mpeg4 del Digitale Terrestre 2023? L’unico modo per risolverli è quello di affidarsi al Decoder Nokia Terrestrial Receiver 6000. A un prezzo decisamente contenuto dai nuova vita al tuo vecchio televisore ottenendo una qualità elevata delle immagini, in alta definizione, e uno strumento in grado di trasformarsi in un praticissimo Media Player per riprodurre video, immagini e musica.

Acquista ora il tuo Decoder Nokia a soli 19,90 euro, invece di 29,90 euro.

