Digitale terrestre 2025, la novità che divide: canali gratuiti solo per pochi utenti

La piattaforma digitale terrestre 2025 sta dividendo. Infatti, sono arrivati diversi nuovi canali gratuiti, ma solo per pochi utenti. Si tratta di un evento non così strano. Nello specifico, esistono emittenti locali disponibili solo in determinate zone d’Italia e non in altre, le cui frequenze sono sintonizzabili non a livello nazionale, ma su scala regionale.

In queste ore sono stati aggiunti alcuni canali solo all’interno del Multiplex Regionale 4 Abruzzo. Sono tre le emittenti che ora stanno trasmettendo regolarmente all’interno di questo MUX nella zona raggiunta dalle sue frequenze. Vediamoli insieme e scopriamo come sintonizzarli sul nostro televisore se viviamo in questa area.

TELEPONTINA , sintonizzabile alla LCN 78 del MUX REGIONALE 4 ABRUZZO.

, sintonizzabile alla LCN 78 del MUX REGIONALE 4 ABRUZZO. NATURA E VITA , sintonizzabile alla LCN 118 del MUX REGIONALE 4 ABRUZZO.

, sintonizzabile alla LCN 118 del MUX REGIONALE 4 ABRUZZO. LORY TV, sintonizzabile alla LCN 119 del MUX REGIONALE 4 ABRUZZO.

Digitale Terrestre 2025: come sintonizzare i 3 nuovi canali

Per sintonizzare i 3 nuovi canali ora disponibili sulla piattaforma digitale terrestre 2025, da tutti coloro che sono raggiunti dalle frequenze del Multiplex Regionale 4 Abruzzo, è necessario avviare una ricerca automatica dei canali dal proprio televisore. Solo in questo modo è possibile aggiornare il proprio apparecchio e ottenere tutte le ultime novità, anche a livello locale.

MUX REGIONALE 4 ABRUZZO: scopri l’aggiornamento di settembre

Di seguito riportiamo interamente il MUX REGIONALE 4 ABRUZZO con tutti i canali disponibili all’interno del multiplex del digitale terrestre, inclusi i tre nuovi canali appena approdati sulla piattaforma. Ovviamente, questa lista è disponibile solo per coloro che si trovano nell’area raggiunta dalle frequenze di questo multiplex locale.