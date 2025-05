Digitale Terrestre: si accendono 3 nuovi canali in tutta Italia

Il digitale terrestre si è arricchito di altri 3 nuovi canali. Questo evento ha implementato ancora di più l’offerta di intrattenimento gratuita della piattaforma su scala nazionale. Infatti, l’accensione è avvenuta su uno dei multiplex italiani più importanti del territorio. Quindi questi tre canali sono visibili in tutta Italia.

Nello specifico, ci troviamo all’interno del Mux DFREE, Ch 24, freq, 498 MHz in gran parte d’Italia. La novità è già disponibile, ma solo dopo aver effettuato una ricerca automatica dei canali, se alle LCN interessate, al momento non trovate i nuovi canali radiotelevisivi elencati qui sotto, protagonisti di questa novità.

Terre Euganee Channel Sintonizzabile alla LCN Nazionale 231 Disponibile in HbbTV

Nexum Channel Sintonizzabile alla LCN Nazionale 403 Trasmette la programmazione di LIFE ZONE Disponibile sia in DVB-T che in HbbTV

9Novanta Sintonizzabile alla LCN Nazionale 990 Non trasmette nulla in HbbTV



Il Mux DFREE si aggiorna con 3 nuovi canali sul digitale terreste

L’arrivo di 3 nuovi canali sul digitale terrestre è una buona notizia per tutti. Questi sono canali in HbbTV, per cui richiedono che televisore o decoder sia connesso a internet e compatibile con questa tecnologia ibrida che unisce al segnale lo streaming. Vediamo come si presenta adesso il Mux DFREE.

MUX D-FREE (MUX 3D-FREE) Ch 24, freq. 498 MHz in gran parte d’Italia, escluse varie regioni/province/postazioni insistenti/sconfinanti su fascia Tirrenica, segnatamente Liguria, parte Toscana Tirrenica, parte Umbria, parte Lazio, parte Campania, ove è irradiato sul ch. 23, freq. 490 MHz – QAM64 I.G 1/4 Fec 3/4 — (Disponibili 22,39 Mbps)

BOM CHANNEL (LCN 68)

CANALE 122 (LCN 122)

LINEAGEM (LCN 132)

ArteIN (LCN 133)

DELUXE 139 (LCN 139)

PADRE PIO TV (LCN 145)

PRIMASET (LCN 149)

EQUtv (LCN 151)

Tesory Channel (LCN 152)

FASCINO TV (FASCINO TV 157 HD) (LCN 157)

Canale 165 (FASCINO TV 165) (LCN 165)

ORLERTV* (LCN 166)

CANALE168 (LCN 168)

CANALE169 (LCN 169)

PRIMA FREE* (LCN 170)

AP CHANNEL (269ITALIA) (LCN 220)

RADIO ROMA NETWORK (LCN 222)***

Teleshopping (LCN 225)

Tesory Channel (LCN 228)

Terre Euganee Channel (LCN 231)***

GENIUS 240 (LCN 240)

SICILIA 242 (LCN 242)

BABEL (LCN 244)***

TCI (LCN 248)***

MOMENTO TV (LCN 251)***

Radio Radio TV (LCN 253)***

ADNPLAY (LCN 254)***

Maria Vision (LCN 255)

Onair Italia (LCN 256)***

Byoblu (LCN 262)

NTR RADIO 264 MUSIC TV (LCN 264)

ARTEORA TV (LCN 267)***

269ITALIA (CANALE 269 AP CHANNEL) (LCN 269)

My Plus Tv (LCN 402)***

Nexum Channel (LCN 403)***

Radio Margherita Piu’ (LCN 825)***

SUPERSIX (LCN 833)***

9Novanta (LCN 990)***

Guida per la lettura della nuova numerazione LCN nazionale del digitale terrestre: