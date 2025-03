Digitale Terrestre: acceso un nuovo canale musicale sulla piattaforma

In queste ore la piattaforma digitale terrestre sta andando a tempo di musica. Infatti, recentemente è stato acceso un nuovo canale musicale. A beneficiarne, tutti gli amanti della buona musica che si trovano nelle aree coperte dal MUX LOCALE 1 Calabria, il multiplex calabrese che copre la regione e i relativi confini.

Protagonista di questa novità è il canale DIGITAL TV, disponibile ora sulla LCN 92 del MUX LOCALE 1 Calabria. Attualmente l’emittente trasmette a ripetizione le programmazioni del canale musicale Radio JukeBox TV. Un’aggiunta molto apprezzata dagli utenti in zona che possono ora essere intrattenuti da nuovi contenuti.

Nello specifico, bisogna precisare che i contenuti, trasmessi da DIGITAL TV sulla LCN 92 del MUX LOCALE 1 Calabria, possono variare in base alla fascia oraria. Infatti, in certi momenti trasmette la versione calabrese e in altre la versione torinese dell’emittente. In base alla trasmissione, a schermo viene riprodotto il marchio specifico identificabile sul digitale terrestre.

Digitale Terrestre: aggiornamenti e MUX LOCALE 1 Calabria modificato

Sulla piattaforma digitale terrestre aumenta l’offerta di intrattenimento a livello regionale. Poco dopo l’arrivo di circa 20 canali su due multiplex abruzzesi, eccoci qui a raccontare l’integrazione di un nuovo canale musicale sul MUX LOCALE 1 Calabria, aggiornato ora alla recente modifica.

LCN 10: Video Calabria HD

LCN 11: LaC TV

LCN 12: TEN TV

LCN 13: Calabria TV HD

LCN 14: RTI

LCN 15: Esperia TV

LCN 16: Telespazio TV HD

LCN 17: LaC OnAir

LCN 18: Tele A1

LCN 19: Canale Italia Extra

LCN 71: Canale Italia Extra

LCN 75: L’altro Corriere

LCN 76: Telemia

LCN 77: Reggio TV HD

LCN 78: RTC Telecalabria

LCN 80: Telemormanno

LCN 82: Jonica Radio TV

LCN 84: 7 Gold

LCN 85: Wedding TV

LCN 86: Tele Dehon

LCN 87: VideoTouring

LCN 92: Digital TV

LCN 677: Reggio TV HD

Il consiglio dei tecnici, se vivi nella zona coperta dal MUX LOCALE 1 Calabria, è quello di effettuare subito una ricerca automatica dei canali del digitale terrestre. Questa operazione, abbastanza veloce e semplice, permette di ottenere la lista completa dei canali disponibili, evitando problemi di segnale e ottenendo subito i relativi aggiornamenti della proposta di intrattenimento radiotelevisiva su piattaforma DTT.