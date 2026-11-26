Sulla piattaforma digitale terrestre, dopo la numerazione LCN nazionale e le frequenze, a fine novembre si è aggiornato anche il bitrate dei canali tv nazionali. Ecco di seguito tutti gli aggiornamenti con incluse le eventuali novità apportate sulla piattaforma.
Bitrate canali tv aggiornato sul digitale terrestre
Mux R Rai (Disponibili 19,91 Mbps)
Configurazioni (1) – Con tutti i TGR attivi
- Rai 1 (HD) (LCN 1)
- Video: 3,10 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: 192 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: AC3 384 Kbps (Mode complete main Coding 2/0 L, R — 3/2 5 L, C, R, SL, SR)
- Audio 3: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Audio 4: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Rai 2 (HD) (LCN 2)
- Video: 3,10 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: AC3 128 Kbps (Mode complete main Coding 2/0 L, R — 3/2 5 L, C, R, SL, SR)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Audio 3: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Rai 3 TGR Piemonte (HD) (LCN 3,802)
- Video: 3,10 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1280x720p
- Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Rai 3 TGR Lombardia (HD) (LCN 3,804)
- Video: 3,10 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1280x720p
- Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Rai 3 TGR Emilia-Romagna (LCN 3,811)
- Video: 1,56 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Rai News 24 (LCN 48,548)
- Video: 0,90 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Rai 3 (HD) (LCN 103)
- Video: 1,51 – 1,52 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
Configurazioni (2) – Con solo TGR Piemonte HD attivo
- Rai 1 (HD) (LCN 1)
- Video: 2,40 – 4,50 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: 192 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: AC3 384 Kbps (Mode complete main Coding 2/0 L, R — 3/2 5 L, C, R, SL, SR)
- Audio 3: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Audio 4: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Rai 2 (HD) (LCN 2)
- Video: 2,40 – 4,50 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: AC3 128 Kbps (Mode complete main Coding 2/0 L, R — 3/2 5 L, C, R, SL, SR)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Audio 3: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Rai 3 TGR Piemonte (HD) (LCN 3,802)
- Video: 3,10 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1280x720p
- Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Rai 3 TGR Lombardia (HD) (LCN 3,804)
- Video: 1,60 – 4,80 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Rai 3 TGR Emilia-Romagna (HD) (LCN 3,811)
- Video: 1,60 – 4,80 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Rai News 24 (LCN 48,548)
- Video: 0,90 – 1,30 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Rai 3 (HD) (LCN 103)
- Video: 1,60 – 4,80 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
Configurazioni (3) – Con TGR Piemonte HD e TGR Lombardia HD attivi
- Rai 1 (HD) (LCN 1)
- Video: 2,40 – 3,50 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: 192 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: AC3 384 Kbps (Mode complete main Coding 2/0 L, R — 3/2 5 L, C, R, SL, SR)
- Audio 3: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Audio 4: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Rai 2 (HD) (LCN 2)
- Video: 2,40 – 3,50 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: AC3 128 Kbps (Mode complete main Coding 2/0 L, R — 3/2 5 L, C, R, SL, SR)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Audio 3: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Rai 3 TGR Piemonte (HD) (LCN 3,802)
- Video: 3,10 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1280x720p
- Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Rai 3 TGR Lombardia (HD) (LCN 3,804)
- Video: 3,10 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1280x720p
- Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Rai 3 TGR Emilia-Romagna (HD) (LCN 3,811)
- Video: 1,40 – 2,60 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Rai News 24 (LCN 48,548)
- Video: 0,90 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Rai 3 (HD) (LCN 103)
- Video: 1,40 – 2,60 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
Configurazioni (4) – Con TGR Emilia-Romagna attivo
- Rai 1 (HD) (LCN 1)
- Video: 2,40 – 9,50 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: 192 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: AC3 384 Kbps (Mode complete main Coding 2/0 L, R — 3/2 5 L, C, R, SL, SR)
- Audio 3: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Audio 4: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Rai 2 (HD) (LCN 2)
- Video: 2,40 – 9,50 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: AC3 128 Kbps (Mode complete main Coding 2/0 L, R — 3/2 5 L, C, R, SL, SR)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Audio 3: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Rai 3 TGR Piemonte (HD) (LCN 3,802)
- Video: 2,40 – 5,50 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Rai 3 TGR Lombardia (HD) (LCN 3,804)
- Video: 2,40 – 5,50 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Rai 3 TGR Emilia-Romagna (LCN 3,811)
- Video: 1,56 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Rai News 24 (LCN 48,548)
- Video: 0,90 – 1,30 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Rai 3 (HD) (LCN 103)
- Video: 2,40 – 5,50 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
Configurazioni (5) – Con TGR Lombardia HD attivo
- Rai 1 (HD) (LCN 1)
- Video: 2,40 – 4,50 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: 192 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: AC3 384 Kbps (Mode complete main Coding 2/0 L, R — 3/2 5 L, C, R, SL, SR)
- Audio 3: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Audio 4: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Rai 2 (HD) (LCN 2)
- Video: 2,40 – 4,50 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: AC3 128 Kbps (Mode complete main Coding 2/0 L, R — 3/2 5 L, C, R, SL, SR)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Audio 3: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Rai 3 TGR Piemonte (HD) (LCN 3,802)
- Video: 1,60 – 4,80 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Rai 3 TGR Lombardia (HD) (LCN 3,804)
- Video: 3,10 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1280x720p
- Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Rai 3 TGR Emilia-Romagna (HD) (LCN 3,811)
- Video: 1,60 – 4,80 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Rai News 24 (LCN 48,548)
- Video: 0,90 – 1,30 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Rai 3 (HD) (LCN 103)
- Video: 1,60 – 4,80 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
Mux A Rai (Disponibili 19.91 Mbps)
- Rai 4 (LCN 21)
- Video: 0,60 – 3,10 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Audio 3: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Rai 5 (LCN 23)
- Video: 0,60 – 3,10 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Audio 3: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Rai Movie (HD) (LCN 24,524)
- Video: 1,50 – 3,70 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1280x720p
- Audio 1: AC3 384 Kbps (Mode complete main Coding 2/0 L, R)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Audio 3: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Rai Premium (LCN 25)
- Video: 0,60 – 3,10 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Audio 3: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Rai Gulp (LCN 42)
- Video: 0,60 – 3,80 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Rai YoYo (LCN 43)
- Video: 0,40 – 3,10 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Rai Sport (HD) (LCN 58)
- Video: 3,00 – 9,40 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: AC3 384 Kbps (Mode complete main Coding 2/0 L, R)
- Audio 2: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Italiana (LCN 146)
- Video: 0,26 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 8 kbps (LC-AAC Stereo)
- Rai 4 (LCN 521)
- Video: 0,26 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 8 kbps (LC-AAC Stereo)
- Rai Premium (LCN 525)
- Video: 0,26 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 8 kbps (LC-AAC Stereo)
- Rai Storia (LCN 554)
- Video: 0,26 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 8 kbps (LC-AAC Stereo)
- Rai Radio 1 (LCN 701)
- Audio: 96 kbps (LC-AAC Stereo)
- Rai Radio 2 (LCN 702)
- Audio: 96 kbps (HE-AAC Stereo)
- Rai Radio 3 (LCN 703)
- Audio: 96 kbps (HE-AAC Stereo)
- Rai GR Parlamento (LCN 704)
- Video: 0,26 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 8 kbps (LC-AAC Stereo)
- Rai Isoradio (LCN 705)
- Video: 0,26 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 8 kbps (LC-AAC Stereo)
- Rai Radio 3 Classica (LCN 706)
- Video: 0,26 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 8 kbps (LC-AAC Stereo)
- Rai Radio Kids (LCN 707)
- Video: 0,26 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 8 kbps (LC-AAC Stereo)
- Rai Radio Live Napoli (LCN 708)
- Video: 0,26 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 8 kbps (LC-AAC Stereo)
- Rai Radio Techete’ (LCN 709)
- Video: 0,26 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 8 kbps (LC-AAC Stereo)
- Rai Radio Tutta Italiana (LCN 710)
- Video: 0,26 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 8 kbps (LC-AAC Stereo)
- Rai Radio 1 Sport (LCN 711)
- Video: 0,26 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 8 kbps (LC-AAC Stereo)
- No Name Radio powered by Rai (LCN 712)
- Video: 0,26 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 8 kbps (LC-AAC Stereo)
Mux B Rai DVB-T2 (Disponibili 36,71 Mbps)
- Rai 4 (HD) (LCN 21)
- Video: 1,18 – 4,35 mbps / 16:9 / HEVC / 1280x720p
- Audio 1: AC3 384 Kbps (Mode complete main Coding 2/0 L, R — 3/2 5 L, C, R, SL, SR)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Audio 3: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Rai Premium (HD) (LCN 23)
- Video: 1,18 – 4,35 mbps / 16:9 / HEVC / 1280x720p
- Audio 1: AC3 192 Kbps (Mode complete main Coding 2/0 L, R — 3/2 5 L, C, R, SL, SR)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Audio 3: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Rai News 24 (HD) (LCN 48)
- Video: 1,18 – 4,35 mbps / 16:9 / HEVC / 1280x720p
- Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Rai Storia (HD) (LCN 54)
- Video: 1,18 – 4,35 mbps / 16:9 / HEVC / 1280x720p
- Audio: AC3 384 Kbps (Mode complete main Coding 2/0 L, R — 3/2 5 L, C, R, SL, SR)
- Italiana (HD) (LCN 57)
- Video: 1,18 – 4,35 mbps / 16:9 / HEVC / 1280x720p
- Audio: AC3 384 Kbps (Mode complete main Coding 2/0 L, R — 3/2 5 L, C, R, SL, SR)
- Rai 4K (LCN 101)
- Video: 8,00 – 14,50 mbps / 16:9 / HEVC / 3840x2160p 50fps Main 10@L5.1@Main; chroma = 4:2:0 (Type 0); bit depth = 10 bits (HDR compliant)
- Audio 1: AC3 192 Kbps (Mode complete main Coding 2/0 L, R — 3/2 5 L, C, R, SL, SR)
- Audio 2: AC4 448 Kbps (Dolby Atmos)
- Rai Play (LCN 201)
- Video: 0,35 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576p
- Audio: 48 kbps (LC-AAC Stereo)
- Rai Radio 2 Visual Radio (HD) (LCN 202)
- Video: 1,18 – 4,35 mbps / 16:9 / HEVC / 1280x720p
- Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Rai Play Sound (LCN 203)
- Video: 0,35 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576p
- Audio: 48 kbps (LC-AAC Stereo)
- Rai 1 (provvisorio) (HD) (LCN 501)
- Video: 1,18 – 4,35 mbps / 16:9 / HEVC / 1280x720p
- Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: AC3 384 Kbps (Mode complete main Coding 2/0 L, R — 3/2 5 L, C, R, SL, SR)
- Audio 3: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Audio 4: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Rai 2 (provvisorio) (HD) (LCN 502)
- Video: 1,18 – 4,35 mbps / 16:9 / HEVC / 1280x720p
- Audio 1: AC3 384 Kbps (Mode complete main Coding 2/0 L, R — 3/2 5 L, C, R, SL, SR)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Audio 3: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Rai 3 (provvisorio) (HD) (LCN 503)
- Video: 1,18 – 4,35 mbps / 16:9 / HEVC / 1280x720p
- Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Rai 5 (LCN 523)
- Video: 0,35 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576p
- Audio: 48 kbps (LC-AAC Stereo)
- Rai Movie (LCN 524)
- Video: 0,35 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576p
- Audio: 48 kbps (LC-AAC Stereo)
- Rai Gulp (LCN 542)
- Video: 0,35 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576p
- Audio: 48 kbps (LC-AAC Stereo)
- Rai YoYo (LCN 543)
- Video: 0,35 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576p
- Audio: 48 kbps (LC-AAC Stereo)
- RTV San Marino (LCN 550)
- Video: 1,36 mbps / 16:9 / HEVC / 720x576p
- Audio: 192 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Rai Sport (LCN 558)
- Video: 0,35 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576p
- Audio: 48 kbps (LC-AAC Stereo)
Mux Mediaset1 (Disponibili 24,88 Mbps)
- Iris HD (LCN 22,522)
- Video: 2,50 – 7,80 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: 128 kbps (AC3 DD+ Mode complete main Coding 2/0 L, R)
- Audio 2: 80 kbps (HE-AAC Stereo)
- 27Twentyseven HD (LCN 27,527)
- Video: 2,50 – 7,80 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: 128 kbps (AC3 DD+ Mode complete main Coding 2/0 L, R)
- Audio 2: 80 kbps (HE-AAC Stereo)
- La5 HD (LCN 30,530)
- Video: 2,50 – 7,80 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: 128 kbps (AC3 DD+ Mode complete main Coding 2/0 L, R)
- Audio 2: 80 kbps (HE-AAC Stereo)
- Mediaset Italia2 HD (LCN 49,549)
- Video: 2,50 – 7,80 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: 128 kbps (AC3 DD+ Mode complete main Coding 2/0 L, R)
- Audio 2: 80 kbps (HE-AAC Stereo)
- TGCOM24 HD (LCN 51,551)
- Video: 2,00 – 3,30 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio: 128 kbps (AC3 DD+ Mode complete main Coding 2/0 L, R)
- RADIO 105 (HD) (LCN 66,566)
- Video: 1,10 – 2,60 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio: 80 kbps (HE-AAC Stereo)
- R101 TV (HD) (LCN 67,567)
- Video: 1,00 – 2,50 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio: 80 kbps (HE-AAC Stereo)
- tivù la guida (HD) (LCN 500)
- Video: 0,14 . 0,15 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080p
- Radio R101 (LCN 771)
- Audio: 96 kbps (HE-AAC Stereo)
- Radio Monte Carlo (LCN 772)
- Audio: 96 kbps (HE-AAC Stereo)
- RADIO 105 (LCN 785)
- Audio: 96 kbps (HE-AAC Stereo)
- VIRGIN RADIO (LCN 786)
- Audio: 96 kbps (HE-AAC Stereo)
Mux Mediaset2 (Disponibili 24,88 Mbps)
- QVC HD (LCN 32)
- Video: 2,50 – 2,51 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Cine34 (LCN 34,534)
- Video: 2,60 – 7,50 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio: 128 kbps (AC3 DD+ Mode complete main Coding 2/0 L, R)
- Focus (LCN 35,535)
- Video: 2,60 – 8,40 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: 128 kbps (AC3 DD+ Mode complete main Coding 2/0 L, R)
- Audio 2: 80 kbps (HE-AAC Stereo)
- TOPcrime (LCN 39,539)
- Video: 2,60 – 7,90 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: 128 kbps (AC3 DD+ Mode complete main Coding 2/0 L, R)
- Audio 2: 80 kbps (HE-AAC Stereo)
- Boing HD (LCN 40,540)
- Video: 1,30 – 2,40 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio: 96 kbps (AC3 DD+ Mode complete main Coding 2/0 L, R)
- Boing Plus (LCN 45,545)
- Video: 1,12 – 2,40 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 96 kbps (AC3 DD+ Mode complete main Coding 2/0 L, R)
- Cartoonito HD (LCN 46,546)
- Video: 1,30 – 2,40 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio: 96 kbps (AC3 DD+ Mode complete main Coding 2/0 L, R)
Mux Mediaset3 (Disponibili 22,39 Mbps)
- Rete4 HD (LCN 4,104,504)
- Video: 3,00 – 7,90 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: 128 kbps (AC3 DD+ Mode complete main Coding 2/0 L, R)
- Audio 2: 80 kbps (HE-AAC Stereo)
- Canale5 HD (LCN 5,105,505)
- Video: 3,00 – 7,70 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: 128 kbps (AC3 DD+ Mode complete main Coding 2/0 L, R)
- Audio 2: 80 kbps (HE-AAC Stereo)
- Italia1 HD (LCN 6,106,506)
- Video: 3,00 – 8,40 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: 128 kbps (AC3 DD+ Mode complete main Coding 2/0 L, R)
- Audio 2: 80 kbps (HE-AAC Stereo)
- 20 Mediaset HD (LCN 20,120,520)
- Video: 3,00 – 7,70 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: 128 kbps (AC3 DD+ Mode complete main Coding 2/0 L, R)
- Audio 2: 80 kbps (HE-AAC Stereo)
- Mediaset Extra HD (LCN 55,556)
- Video: 1,80 – 3,50 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio: 128 kbps (AC3 DD+ Mode complete main Coding 2/0 L, R)
- Test HEVC Main10 (LCN 200)
- Video: 0,31 – 0,32 mbps / 16:9 / HEVC / 1280x720p (50fps)
- Audio: 64 kbps (HE-AAC Stereo)
Mux DFree (Disponibili 22,39 Mbps)
- BOM CHANNEL (LCN 68)
- Video: 0,84 – 0,85 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 96 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- CANALE 122 (HD) (LCN 122)
- Video: 1,84 – 1,85 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1440x1080i
- Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Lineagem (LCN 132)
- Video: 0,80 – 0,81 mbps / 4:3 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 96 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- ArteIN (HD) (LCN 133)
- Video: 0,71 – 0,72 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 960x1080i
- Audio: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- DELUXE 139 (LCN 139)
- Video: 0,50 – 0,51 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 480x576i
- Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- PADRE PIO TV (LCN 145)
- Video: 0,64 – 0,65 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 704x576i
- Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- FASCINO 147 (LCN 147)
- Video: 0,51 – 0,52 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 64 kbps (AAC Stereo)
- PRIMASET (LCN 149)
- Video: 0,05 – 0,06 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 480x576p
- EQUtv (HD) (LCN 151)
- Video: 1,32 – 1,33 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1440x1080i
- Audio: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Tesory Channel (LCN 152)
- Video: 0,80 – 0,81 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 96 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- FASCINO TV (FASCINO TV 157 HD) (LCN 157)
- Video: 0,79 – 0,80 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 960x1080i
- Audio: 96 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Canale 165 (FASCINO TV 165) (LCN 165)
- Video: 0,48 – 0,49 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 704x576i
- Audio: 96 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- ORLERTV (LCN 166)
- Video: 1,26 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 96 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- CANALE168 (FASCINO TV 168) (LCN 168)
- Video: 0,48 – 0,49 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- CANALE169 (FASCINO TV 169) (LCN 169)
- Video: 0,48 – 0,49 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- PRIMAFREE170 (LCN 170)
- Video: 0,79 – 0,80 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 704x576i
- Audio: 96 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- AP CHANNEL (LCN 220)
- Video: 0,45 – 0,46 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- IT CHANNEL (LCN 221)
- RADIO ROMA NETWORK (LCN 222)
- Video: 0,08 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920c1080p
- Italia Sera (LCN 223)
- Video: 0,08 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920c1080p
- Amici Network (LCN 224)
- Video: 0,08 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920c1080p
- PRIMAFREE231 (LCN 231)
- Video: 0,08 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920c1080p
- GENIUS 240 (LCN 240)
- Video: 0,64 – 0,65 mbps / 5:4 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- SICILIA 242 (HD) (LCN 242)
- Video: 0,77 – 0,78 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1280x720p
- Audio: 64 kbps (AAC Stereo)
- 244 (LCN 244)
- Parole di Vita (LCN 245)
- Video: 0,40 – 0,41 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576p
- Audio: 64 kbps (AAC Stereo)
- BeJoy.kids (LCN 247)
- Video: 0,40 – 0,41 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576p
- Audio: 64 kbps (AAC Stereo)
- 248 TV (LCN 248)
- Video: 0,08 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920c1080p
- MATRIX TV ITALIA (LCN 249)
- Video: 0,08 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920c1080p
- MOMENTO TV (LCN 251)
- Radio Radio TV (LCN 253)
- Video: 0,37 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576p
- Audio: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- ADNPLAY (LCN 254)
- Video: 0,08 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920c1080p
- Maria Vision (LCN 255)
- Video: 0,69 – 0,70 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Onair Italia (LCN 256)
- Video: 0,08 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920c1080p
- NTR RADIO 264 MUSIC TV (LCN 264)
- Video: 0,05 – 0,06 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 480x576p
- ARTEORA TV (LCN 267)
- Video: 0,08 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920c1080p
- 2Settanta Tv (LCN 270)
- Video: 0,08 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920c1080p
- FANTASFERA (LCN 401)
- My Plus Tv (LCN 402)
- Video: 0,08 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920c1080p
- Nexum Channel (LCN 403)
- Video: 0,24 – 0,25 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 48 kbps (AAC Stereo)
- Radio Margherita Piu’ (LCN 825)
- Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- SUPERSIX TV (LCN 833)
- Teleshopping (FASCINO 147) (LCN 225)
- Tesory Channel (LCN 228)
- 269ITALIA (AP CHANNEL) (LCN 269)
Mux Cairo Due (Disponibili 22,39 Mbps)
- LA7 HD (LCN 7,107,507)
- Video: 4,50 – 4,51 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio: 192 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- LA7CINEMA (HD) (LCN 29,229,529)
- Video: 3,90 – 3,91 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- ITALIA 121 (LCN 121)
- Video: 0,45 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 56 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- ARTE ITALIA 124 (LCN 124)
- Video: 0,45 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 56 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- ARTE ITALIA 125 (LCN 125)
- Video: 0,45 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 56 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- ITALIA 126 (LCN 126)
- Video: 0,45 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 56 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- ITALIA 127 (LCN 127)
- Video: 0,45 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 56 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- ITALIA 134 (LCN 134)
- Video: 0,45 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 56 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- ITALIA 135 (LCN 135)
- Video: 0,45 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 56 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- ITALIA 136 (LCN 136)
- Video: 0,45 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 56 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- FRANCE 24 (LCN 241)
- ITALIA 142 (ITALIA 134) (LCN 142)
- ITALIA 143 (ITALIA 136) (LCN 143)
- ITALIA 148 (ITALIA 127) (LCN 148)
- ITALIA 154 (ITALIA 136) (LCN 154)
- ITALIA 155 (ITALIA 126) (LCN 155)
- ITALIA 156 (ARTE ITALIA 124) (LCN 156)
- ITALIA 159 (ITALIA 127) (LCN 159)
- ITALIA 160 (ARTE ITALIA 125) (LCN 160)
- ITALIA 161 (ITALIA 121) (LCN 161)
- ITALIA 164 (ITALIA 135) (LCN 164)
- LA7 on demand (LA7 HD) (LCN 997)
- LA7CINEMA TEST (LA7CINEMA HD) (LCN 999)
Mux Persidera1 (Disponibili 24,88 Mbps)
- NOVE (HD) (LCN 9)
- Video: 1,20 – 5,80 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Italia 53 (Casa Italia 53) (LCN 53)
- Video: 0,90 – 0,91 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- HGTV – Home&Garden (HD) (LCN 56)
- Video: 1,10 – 5,30 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1440x1080i
- Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Discovery Turbo (HD) (LCN 59)
- Video: 1,10 – 5,90 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1440x1080i
- Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- SPORTITALIA HD (LCN 60,560)
- Video: 2,30 – 2,31 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- CLUB TV (LCN 61,561)
- Video: 0,97 – 0,98 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 32 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- ALMA TV (LCN 65,565)
- Video: 0,50 – 0,51 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 32 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Deejay TV HD (LCN 69,569)
- Video: 1,43 – 1,44 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1440x1080i
- Audio: 96 kbps (HE-AAC Stereo)
- ITALIA CHANNEL (LCN 123)
- Video: 0,43 – 0,44 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- GOLD TV ITALIA (LCN 128)
- Video: 0,50 – 0,51 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 32 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- LA 4 ITALIA (LCN 129)
- Video: 0,50 – 0,51 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 32 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- GOLD INVEST TV (LCN 130)
- Video: 0,50 – 0,51 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 32 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- RETE ITALIA (LCN 131)
- Video: 0,50 – 0,51 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 32 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- CANALE 137 (LCN 137)
- Video: 0,43 – 0,44 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 32 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- STARMARKET (LCN 140)
- Video: 0,50 – 0,51 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 32 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- CANALE 144
- Video: 0,38 – 0,39 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 32 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- CANALE 162 (LCN 162)
- Video: 0,44 – 0,45 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 32 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- RDS Social TV (HD) (LCN 265)
- Video: 1,38 – 1,39 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1440x1080i
- Audio: 96 kbps (HE-AAC Stereo)
- Radio Capital (LCN 713)
- Audio: 64 kbps (HE-AAC Stereo)
- Radio Deejay (LCN 714)
- Audio: 64 kbps (HE-AAC Stereo)
- Radio m2o (LCN 715)
- Audio: 64 kbps (HE-AAC Stereo)
- RDS 100% GRANDI SUCCESSI (LCN 724)
- Audio: 96 kbps (HE-AAC Stereo)
- Radio Maria (LCN 789)
- Audio: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Italia 141 (Italia 53) (LCN 141)
- Italia 150 (Italia 53) (LCN 150)
- TV 153 (CANALE 162) (LCN 153)
- PROMO FOOD (CANALE 137) (LCN 204)
- PROMO TRAVEL (STRAMARKET) (LCN 205)
- PROMO HOME (RETE ITALIA) (LCN 206)
- PROMO LIVING (CANALE 137) (LCN 207)
- PROMO LIFE (STARMARKET) (LCN 208)
- PROMO SHOPPING (STARMARKET) (LCN 209)
- CANALE 230 (LA 4 ITALIA) (LCN 230)
- CANALE 237 (RETE ITALIA) (LCN 237)
- PROMO KIDS (STARMARKET) (LCN 238)
- CANALE 243 (STARMARKET) (LCN 243)
- PROMO SPORT (GOLD TV ITALIA) (LCN 250)
- CANALE 263 (CANALE 162) (LCN 263)
Mux Persidera2 (Disponibili 24,88 Mbps)
- TV8 HD (LCN 8,108,508)
- Video: 1,50 – 4,00 Mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Cielo (HD) (LCN 26)
- Video: 0,50 – 3,00 Mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- TV2000 (HD) (LCN 28,528)
- Video: 3,50 – 3,51 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- K2 (HD) (LCN 41)
- Video: 0,50 – 3,00 Mbps / 16:9 / MPEG-4 / 960x1080i
- Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- frisbee (HD) (LCN 44)
- Video: 0,50 – 3,00 Mbps / 16:9 / MPEG-4 / 960x1080i
- Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Super! (HD) (LCN 47)
- Video: 1,57 – 1,58 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 960x1080i
- Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Sky TG24 (HD) (LCN 50)
- Video: 0,50 – 2,90 Mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- IlSole24ORE TV (HD) (LCN 63)
- Video: 1,40 – 1,41 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 960x1080i
- Audio: HE-AAC 64 kbps (Stereo)
- SUPERTENNIS (HD) (LCN 64)
- Video: 2,80 – 2,81 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1440x1080i
- Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- RadioItaliaTV (HD) (LCN 70,570)
- Video: 1,89 – 1,90 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio: 96 kbps (HE-AAC Stereo)
- RADIO KISS KISS TV (HD) (LCN 158)
- Video: 1,78 – 1,79 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1440x1080i
- Audio: 192 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- VH1 (LCN 167)
- inBlu2000 (LCN 728)
- Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- RADIO VATICANA ITALIA (LCN 733)
- Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- R Italia SMI (LCN 770)
- Audio: 96 kbps (HE-AAC Stereo)
- RADIO24TV (LCN 246)
Mux Persidera3 (Disponibili 24,88 Mbps)
- Real Time (HD) (LCN 31)
- Video: 1,10 – 5,30 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Food Network (HD) (LCN 33)
- Video: 1,20 – 4,30 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1440x1080i
- Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- RTL 102.5 (HD) (LCN 36,536)
- Video: 2,45 – 2,46 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1440x1080i
- Audio: 96 kbps (HE-AAC Stereo)
- Discovery (HD) (LCN 37,537)
- Video: 1,10 – 4,00 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1440x1080i
- Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- GIALLO (HD) (LCN 38)
- Video: 1,10 – 4,00 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1440x1080i
- Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- DMAX (HD) (LCN 52)
- Video: 1,10 – 7,10 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- DONNA SPORT TV (DONNA TV) (LCN 62,562)
- Video: 0,44 – 0,45 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 32 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- TELECAMPIONE (LCN 138)
- Video: 0,47 – 0,48 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 544x576i
- Audio: 32 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- CANALE 163 (ODEON 24) (LCN 163)
- Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
- WELCOME IN (LCN 226)
- Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
- CANALE 227 (LCN 227)
- MATCH MUSIC (LCN 232)
- Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
- RTL 102.5 CALIENTE (LCN 233,533)
- Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
- CANALE 235 (LCN 235)
- Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
- Man-ga (LCN 236)
- Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
- GAMBERO ROSSO (LCN 257)
- Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
- RADIOFRECCIA (HD) (LCN 258,532)
- Video: 1,85 – 1,86 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1440x1080i
- Audio: 96 kbps (HE-AAC Stereo)
- Bike Channel (LCN 259)
- Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
- URANIA (LCN 260)
- Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
- DR PALMAS TV (LCN 235)
- Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
- RADIO ZETA (HD) (LCN 266,531)
- Video: 1,85 – 1.86 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1440x1080i
- Audio: 96 kbps (HE-AAC Stereo)
- CANALE 268 (LCN 268)
- MALPENSA 24 HD (LCN 410)
- Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
- ITALIAN FISHING TV (LCN 441)
- Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
- NOKEP TV HD (LCN 455)
- Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
- AutoMoto (LCN 510)
- Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
- RTL 102.5 (LCN 736)
- Audio: HE-AAC 96 kbps (Stereo)
- RADIO ZETA (LCN 737)
- Audio: HE-AAC 96 kbps (Stereo)
- RADIOFRECCIA (LCN 738)
- Audio: HE-AAC 96 kbps (Stereo)
- RTL 102.5 TRAFFIC (LCN 739)
- Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
- RTL 102.5 BEST (LCN 740)
- Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
- RTL 102.5 NAPULE’ (LCN 741)
- Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
- RTL 102.5 DISCO (LCN 742)
- Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
- RTL 102.5 CALIENTE (LCN 743)
- Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
- RTL 102.5 BRO&SIS (LCN 744)
- Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
- RADIO CLASSICA TV (LCN 824)
- Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
- CLASS CNBC (LCN 828)
- Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
- CLASS TV MODA (LCN 883)
- Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
Fonte: Alessandria Digitale
Pubblicato il 26 nov 2026
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