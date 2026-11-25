Secondo quanto riportato dai colleghi di Italia in Digitale, esperti di radiotelevisione, un canale nazionale del digitale terrestre sarebbe stato eliminato. Infatti, stando a quanto dichiarato, CUSANO NEWS 7 sulla piattaforma di intrattenimento a livello nazionale. Una notizia che ha lasciato moltissimi utenti sorpresi e senza parole. Recentemente l’emittente era passata dalle trasmissioni in alta definizione alla definizione standard.

L’emittente aveva già rischiato di cessare le trasmissioni nel dicembre 2024, salvo poi riprendere la propria attività nel gennaio 2025.

“Ieri ci interrogavamo se fossero definitivamente terminate le trasmissioni di CUSANO NEWS 7 posizionata al numero 234 nel Mux DFREE“, hanno dichiarato i colleghi. “Nella serata di giovedì, i dubbi sembrano aver trovato conferma: l’avventura di CUSANO NEWS 7 (LCN 234) sul digitale terrestre è giunta al capolinea, il canale è stato infatti eliminato e la numerazione risulta pertanto libera“.

Digitale Terrestre: il MUX D-FREE aggiornato

Vediamo quindi come si presenta il MUX D-FREE del digitale terrestre aggiornato, ora che non c’è più CUSANO NEWS 7 alla LCN 234.

MUX D-FREE (MUX 3D-FREE) Ch 24, freq. 498 MHz in gran parte d’Italia, escluse varie regioni/province/postazioni insistenti/sconfinanti su fascia Tirrenica, segnatamente Liguria, parte Toscana Tirrenica, parte Umbria, parte Lazio, parte Campania, ove è irradiato sul ch. 23, freq. 490 MHz – QAM64 I.G 1/4 Fec 3/4 — (Disponibili 22,39 Mbps)