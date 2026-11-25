Secondo quanto riportato dai colleghi di Italia in Digitale, esperti di radiotelevisione, un canale nazionale del digitale terrestre sarebbe stato eliminato. Infatti, stando a quanto dichiarato, CUSANO NEWS 7 sulla piattaforma di intrattenimento a livello nazionale. Una notizia che ha lasciato moltissimi utenti sorpresi e senza parole. Recentemente l’emittente era passata dalle trasmissioni in alta definizione alla definizione standard.
L’emittente aveva già rischiato di cessare le trasmissioni nel dicembre 2024, salvo poi riprendere la propria attività nel gennaio 2025.
“Ieri ci interrogavamo se fossero definitivamente terminate le trasmissioni di CUSANO NEWS 7 posizionata al numero 234 nel Mux DFREE“, hanno dichiarato i colleghi. “Nella serata di giovedì, i dubbi sembrano aver trovato conferma: l’avventura di CUSANO NEWS 7 (LCN 234) sul digitale terrestre è giunta al capolinea, il canale è stato infatti eliminato e la numerazione risulta pertanto libera“.
Digitale Terrestre: il MUX D-FREE aggiornato
Vediamo quindi come si presenta il MUX D-FREE del digitale terrestre aggiornato, ora che non c’è più CUSANO NEWS 7 alla LCN 234.
MUX D-FREE (MUX 3D-FREE) Ch 24, freq. 498 MHz in gran parte d’Italia, escluse varie regioni/province/postazioni insistenti/sconfinanti su fascia Tirrenica, segnatamente Liguria, parte Toscana Tirrenica, parte Umbria, parte Lazio, parte Campania, ove è irradiato sul ch. 23, freq. 490 MHz – QAM64 I.G 1/4 Fec 3/4 — (Disponibili 22,39 Mbps)
- BOM CHANNEL (LCN 68)
- CANALE 122 (LCN 122)
- Lineagem (LCN 132)
- ArteIN (LCN 133)
- DELUXE 139 (LCN 139)
- PADRE PIO TV (LCN 145)
- FASCINO 147 (LCN 147)
- PRIMASET (LCN 149)
- EQUtv (LCN 151)
- Tesory Channel (LCN 152)
- FASCINO TV (FASCINO TV 157 HD) (LCN 157)
- Canale 165 (FASCINO TV 165) (LCN 165)
- ORLERTV (LCN 166)
- CANALE168 (LCN 168)
- CANALE169 (LCN 169)
- PRIMAFREE170 (LCN 170)
- AP CHANNEL (LCN 220)
- IT CHANNEL (LCN 221)
- RADIO ROMA NETWORK (LCN 222)
- Italia Sera (LCN 223)
- Amici Network (LCN 224)
- Teleshopping (FASCINO 147) (LCN 225)
- Tesory Channel (LCN 228)
- PRIMAFREE231 (LCN 231)
- GENIUS 240 (LCN 240)
- SICILIA 242 (LCN 242)
- 244 (LCN 244)
- Parole di Vita (LCN 245)
- BeJoy.kids (LCN 247)
- 248 TV (LCN 248)
- MATRIX TV ITALIA (LCN 249)
- MOMENTO TV (LCN 251)
- Radio Radio TV (LCN 253)
- ADNPLAY (LCN 254)
- Maria Vision (LCN 255)
- Onair Italia (LCN 256)
- NTR RADIO 264 MUSIC TV (LCN 264)
- ARTEORA TV (LCN 267)
- 269ITALIA (AP CHANNEL) (LCN 269)
- 2Settanta Tv (LCN 270)
- FANTASFERA (LCN 401)
- My Plus Tv (LCN 402)
- Nexum Channel (LCN 403)
- Radio Margherita Piu’ (LCN 825)
- SUPERSIX (LCN 833)