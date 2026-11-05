Brutte notizie sul digitale terrestre: un canale torna in definizione standard

Continuano gli aggiornamenti all’interno della piattaforma digitale terrestre, ma questa volta si tratta di brutte notizie. Infatti, come riportato dai colleghi di Italia in Digitale, un canale passato in alta definizione circa tre settimane fa ora è tornato in definizione standard.

Stiamo parlando di CUSANO CAMPUS 7, sintonizzabile alla LCN 234 del digitale terrestre all’interno del MUX DFREE. Come spiegato da Italia in Digitale, “l’emittente ha infatti ripristinato la definizione standard“. Non si sa ancora il perché e probabilmente non si saprà mai.

Il MUX DFREE dopo l’aggiornamento sul digitale terrestre

Vediamo quindi come si presenta ora il MUX DFREE a livello nazionale dopo l’aggiornamento sul digitale terrestre che ha come protagonista CUSANO CAMPUS 7 passato alla definizione standard sulla LCN 234 del telecomando. Ti consigliamo di avviare una ricerca automatica dei canali per evitare problemi di segnale.