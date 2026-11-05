 Tutti i canali locali del digitale terrestre si sono aggiornati
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Tutti i canali locali del digitale terrestre si sono aggiornati

In queste ore, oltre alla numerazione LCN nazionale, si sono aggiornati tutti i canali locali del digitale terrestre con diverse novità.
Tutti i canali locali del digitale terrestre si sono aggiornati
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In queste ore, oltre alla numerazione LCN nazionale, si sono aggiornati tutti i canali locali del digitale terrestre con diverse novità.
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A pochi giorni dall’importante aggiornamento della numerazione LCN nazionale, sul digitale terrestre si sono aggiornati tutti i canali locali. Scopri tutte le novità che questo aggiornamento ha apportato sulla piattaforma di intrattenimento a livello regionale.

I canali locali aggiornati sul digitale terrestre

Dai un’occhiata a tutti i canali locali aggiornati su scala regionale all’interno della piattaforma digitale terrestre. Il nostro consiglio, per evitare problemi di segnale, è quello di avviare manualmente una ricerca automatica dei canali. In questo modo aggiornerai completamente tutta la lista dei canali all’interno del tuo apparecchio.

  • Generaliste
    • TELECITY PIEMONTE (HD) / TELECITY LOMBARDIA (HD)
    • TELECUPOLE (HD)
    • VideoGruppo (HD)
    • RETE 7 HD
    • Primantenna (HD)
    • GRP TV (GRP VERA TV HD)
    • SESTARETE (HD)
    • VCO AZZURRA TV (HD)
    • VIDEONOVARA (HD)
    • Onda Novara Tv (HD)
    • CANALE ITALIA / CANALE ITALIA +
    • CANALE ITALIA Piemonte
    • CANALE ITALIA 77
    • Motori TV (HD)
    • PIEMONTE+ HD (RETE 7 PIEMONTE+ HD)
  • Sindycation / Interregionali
    • 7Gold (TopCalcio24)
  • News / Informazione
    • 115 NEWS
  • Sport
    • TopCalcio24 HD / TopCalcio24 HD
    • GIOCABET.TV / GIOCABET.TV
  • Shopping (prevalentemente televendite)
    • VALENZA TV (HD)
  • Altri canali piemontesi, lombardi e non
    • Telelombardia HD
    • Antenna 3 HD
    • Espansione Tv HD
    • Bergamo TV HD
    • TT-TELETUTTO (HD)
    • TELECOLOR HD
    • PIU VALLI TV (HD)
    • TSN (HD)
    • R55 (HD)
    • SEILATV Bergamo HD
    • SUPERTV (HD)
    • TELENOVA HD
    • CR1 (HD)
    • UNICA TV (HD)
    • TELELIBERTA’ (HD)
    • Milano Pavia TV (HD)
    • TeleBoario (HD)
    • TELEREPORTER
    • Antenna 2
    • TVS Televallassina (HD)
    • TELEREPORTER
    • 6SRNEWS
    • 6SR STILE
    • TELITALIA 4 (HD)
    • LOMBARDIA TV (HD)
    • 6SR MOTORI
    • VALPADANA TV
    • 6SR055TV
    • TELECONTATTO
    • TELECONTATTO 2
    • 6SR MUSICA
    • LIFE ZONE
    • TELESTELLA
    • TELITALIA TV (HD)
    • TELITALIA (HD)
    • TELEITALIA 2 (HD)
    • SOCIAL CHANNEL
    • ITALIACABLE (HD)
    • AZZURRA TV1 (HD)
    • AZZURRA TV2 (HD)
    • AZZURRA TV3 (HD)
    • AZZURRA TV4 (HD)
    • RANEWS (HD)
    • RAN GERM (HD)
    • RAN SLO (HD)
    • RAN FRIUL (HD)
    • TRY LIME (HD)
    • ABRUZZO CHANNEL
    • L’AQUILA TV
  • Musica
    • RBE-TV
    • RADIO BRUNO Piemonte (HD) / RADIO BRUNO Lombardia (HD)
    • RADIO BIRIKINA TV / DTV1 (RADIO BIRIKINA TV)
    • TI RICORDI TV / 70-80.TV
    • SETTANTA-OTTANTA
    • RAN STEREO (HD)
  • Religione
    • TELERADIOPACE 4 (HD)
  • Televendite
    • TRS
    • ITALIA 8 PRESTIGE
  • Radio
    • RADIO MATER DAB
  • Canali Jump HbbTV
    • MILANOW

 

Pubblicato il 5 nov 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
5 nov 2026
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