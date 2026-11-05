Tutti i canali locali del digitale terrestre si sono aggiornati

A pochi giorni dall’importante aggiornamento della numerazione LCN nazionale, sul digitale terrestre si sono aggiornati tutti i canali locali. Scopri tutte le novità che questo aggiornamento ha apportato sulla piattaforma di intrattenimento a livello regionale.
I canali locali aggiornati sul digitale terrestre
Dai un’occhiata a tutti i canali locali aggiornati su scala regionale all’interno della piattaforma digitale terrestre. Il nostro consiglio, per evitare problemi di segnale, è quello di avviare manualmente una ricerca automatica dei canali. In questo modo aggiornerai completamente tutta la lista dei canali all’interno del tuo apparecchio.
- Generaliste
- TELECITY PIEMONTE (HD) / TELECITY LOMBARDIA (HD)
- TELECUPOLE (HD)
- VideoGruppo (HD)
- RETE 7 HD
- Primantenna (HD)
- GRP TV (GRP VERA TV HD)
- SESTARETE (HD)
- VCO AZZURRA TV (HD)
- VIDEONOVARA (HD)
- Onda Novara Tv (HD)
- CANALE ITALIA / CANALE ITALIA +
- CANALE ITALIA Piemonte
- CANALE ITALIA 77
- Motori TV (HD)
- PIEMONTE+ HD (RETE 7 PIEMONTE+ HD)
- Sindycation / Interregionali
- 7Gold (TopCalcio24)
- News / Informazione
- 115 NEWS
- Sport
- TopCalcio24 HD / TopCalcio24 HD
- GIOCABET.TV / GIOCABET.TV
- Shopping (prevalentemente televendite)
- VALENZA TV (HD)
- Altri canali piemontesi, lombardi e non
- Telelombardia HD
- Antenna 3 HD
- Espansione Tv HD
- Bergamo TV HD
- TT-TELETUTTO (HD)
- TELECOLOR HD
- PIU VALLI TV (HD)
- TSN (HD)
- R55 (HD)
- SEILATV Bergamo HD
- SUPERTV (HD)
- TELENOVA HD
- CR1 (HD)
- UNICA TV (HD)
- TELELIBERTA’ (HD)
- Milano Pavia TV (HD)
- TeleBoario (HD)
- TELEREPORTER
- Antenna 2
- TVS Televallassina (HD)
- TELEREPORTER
- 6SRNEWS
- 6SR STILE
- TELITALIA 4 (HD)
- LOMBARDIA TV (HD)
- 6SR MOTORI
- VALPADANA TV
- 6SR055TV
- TELECONTATTO
- TELECONTATTO 2
- 6SR MUSICA
- LIFE ZONE
- TELESTELLA
- TELITALIA TV (HD)
- TELITALIA (HD)
- TELEITALIA 2 (HD)
- SOCIAL CHANNEL
- ITALIACABLE (HD)
- AZZURRA TV1 (HD)
- AZZURRA TV2 (HD)
- AZZURRA TV3 (HD)
- AZZURRA TV4 (HD)
- RANEWS (HD)
- RAN GERM (HD)
- RAN SLO (HD)
- RAN FRIUL (HD)
- TRY LIME (HD)
- ABRUZZO CHANNEL
- L’AQUILA TV
- Musica
- RBE-TV
- RADIO BRUNO Piemonte (HD) / RADIO BRUNO Lombardia (HD)
- RADIO BIRIKINA TV / DTV1 (RADIO BIRIKINA TV)
- TI RICORDI TV / 70-80.TV
- SETTANTA-OTTANTA
- RAN STEREO (HD)
- Religione
- TELERADIOPACE 4 (HD)
- Televendite
- TRS
- ITALIA 8 PRESTIGE
- Radio
- RADIO MATER DAB
- Canali Jump HbbTV
- MILANOW
Pubblicato il 5 nov 2026
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