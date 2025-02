Sul digitale terrestre altre modifiche a livello locale

In queste ore la piattaforma digitale terrestre è stata protagonista di nuove modifiche e di ulteriori aggiornamenti a livello locale. Questo indica che c’è parecchio fermento in vista dell’arrivo del nuovo standard DVB-T2 per tutte le emittenti. Una buona notizia quindi, che fa ben sperare anche le realtà più piccole.

Quindi, i lavori in corso non sono solo a livello nazionale, con il recente aggiornamento della numerazione LCN del digitale terrestre. Anche su scala regionale le emittenti stanno lavorando sodo per apportare quelli che sono gli aggiornamenti necessari per continuare a trasmettere le programmazioni agli utenti locali.

Iniziamo subito con una modifica di carattere puramente estetico e identificativo. Ci troviamo nel MUX LOCALE 1 Sardegna. Qui l’emittente Teleregione Live HD, con sede a Olbia, ha modificato il suo logo. Questo canale è sintonizzabile al Logical Channel Number LCN 88 e trasmette in alta definizione con risoluzione video a 1440 x 1080 pixel.

La nuova grafica presenta il logo bianco e fucsia a sinistra rispetto al precedente e a destra l’identificativo “Teleregione” con a capo “Live” non più in corsivo e con un carattere più sottile. Questa modifica dovrebbe essere già attiva a tutti gli utenti, senza la necessità di dover aggiornare canali e frequenze del digitale terrestre.

Digitale Terrestre: cosa sta cambiando sul MUX LOCALE 1 Sardegna

Un altro aggiornamento riguarda la locazione delle trasmissioni. Sempre Teleregione Live HD viene trasmessa anche su CANALE ITALIA, in alcune fasce orarie. Siamo ancora sul MUX LOCALE 1 Sardegna, questa volta alla numerazione LCN 17. Le programmazioni qui vengono trasmesse in definizione standard.

Durante le trasmissioni su CANALE ITALIA, sulla sinistra è presente un logo di Teleregione Live con il messaggio: “Siamo in HD al canale 88”.

Ecco il MUX LOCALE 1 Sardegna aggiornato alle ultime modifiche: